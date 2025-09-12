"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise

"Il fallait l'empêcher d'aller au Standard" : la folle histoire qui a coûté des millions à La Gantoise
Photo: © photonews

En 2017, Franko Andrijasevic avait été acheté pour 4,25 millions d'euros par La Gantoise. Cependant, il n'a jamais réussi à s'imposer chez les Buffalos. Hein Vanhaezebrouck revient sur les coulisses de ce transfert raté.

Deux buts et trois assists en 33 matchs, un départ par la petite porte vers le championnat chinois. Voilà ce qu'a rapporté Franko Andrijasevic à La Gantoise, alors qu'il était à l'époque le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club.

Prêté à Beveren et à Rijeka, le meneur de jeu désormais âgé de 34 ans est parti pour le Zhejiang FC. Il donne toujours des cauchemars à Hein Vanhaezebrouck : "Je n'étais pas d'accord de payer plus de quatre millions d'euros pour lui", a-t-il déclaré dans le podcast MidMid.

Un énorme manque à gagner

"En hiver, Adrien Trebel devait venir chez nous. Un accord avait été conclu avec lui et le Standard, mais un jour plus tard, Anderlecht est entré dans la danse et est passé devant nous. Cela nous a causé beaucoup de tort", regrette l'ancien entraîneur des Buffalos.

Le jeu des chaises musicales a fait monter les enchères : "À Gand, la direction voulait surtout empêcher qu'Andrijasevic aille au Standard et a poussé, jusqu'à débourser cette somme faramineuse".

Mais Hein Vanhaezebrouck n'en veut pas au joueur, qui n'avait rien demandé et est arrivé dans des circonstances difficiles : "Lors d'un match amical, il a souffert un whiplash (trouble clinique affectant la colonne cervicale également connu sous le nom de coup du lapin). Il a même eu une commotion cérébrale, tout cela ne l'a pas aidé à s'imposer".

