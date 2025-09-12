"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mircea Rednic n'a pas apprécié la manière avec laquelle son deuxième passage au Standard a pris fin. Avec Marc Wilmots, les premiers signes de discorde étaient rapidement perceptibles.

Erreur de casting, méthodes dépassées, groupe peu réceptif : tout a déjà écrit sur le faux départ du Standard avec Mircea Rednic. Tout, sauf le son de cloche du principal intéressé. Hier, l'entraîneur roumain a brisé le silence dans La Dernière Heure. Son interview est assez décoiffante.

Il regrette notamment que les reproches sur ses méthodes soient survenus dès la première mauvaise passe : "Pendant la préparation, nous n’avons pas perdu un match, nous avons entamé la saison avec un sept sur neuf, il faut croire qu’à ce moment-là, j’expliquais bien… On a dit aussi que Rednic ne faisait pas de la vidéo, ne s’appuyait pas sur les datas. J’ai une idée de ces personnes qui disent ça".

Lire aussi… "Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

Rednic fulmine : "On a sali mon image, on a dit que j’avais changé, certains ont même parlé de mon état de santé. C’est vrai, il y a deux ans, j’ai fait un infarctus, mais trois semaines après, j’étais sur le banc.

Viré avant même la fin du mercato 

Selon lui, les manquements du noyau sont criants : "Avez-vous vu nos buts ? Beaucoup ont été marqués en transition parce que nous avions de la vitesse. Mais nous ne pouvions pas jouer à la Barça et créer des espaces qui mettaient en difficulté la défense. La plupart des renforts viennent de D2, à part Nielsen qui n’était plus titulaire à Bruges. Marc Wilmots me faisait souvent des références à sa période en équipe nationale, mais je lui répondais : 'Marc, tu avais parmi les meilleurs joueurs du monde' ".

Le mercato, d'abord enthousiasmant par la rapidité et la quantité, est-il indigne d'un candidat au top 6 ? La conclusion de Rednic au moment de la question des Champions Playoffs est sans appel : "Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas éteindre l’espoir des supporters".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KV Malines en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Mircea Rednic

Plus de news

"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

"Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

14:30
"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

"Marc Wilmots a voulu tout faire et tout contrôler" : Mircea Rednic évoque son limogeage au Standard

23:00
4
Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

Pas de Nilson Angulo contre Genk mais deux bonnes nouvelles à l'entraînement : "Ils sont proches d'un retour"

18:30
Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

Charleroi encore confronté à un départ de dernière minute ? "À lui de décider quelle est la meilleure étape"

18:00
Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

17:30
"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

16:30
Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

Blessure de dernière minute au Standard avant la réception de Malines

08:00
Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

Après la bière, les chips ! DAZN frappe un grand coup dans la diffusion du football belge

15:00
Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

Luis Vazquez titulaire confirmé ? Besnik Hasi pointe deux autres options surprenantes : "Ils peuvent jouer en faux neuf"

16:00
"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

"Il va devoir se faire opérer" : une longue absence à prévoir pour l'Union Saint-Gilloise

15:30
Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

Deux ans de blessures, bourreau du Standard... et déjà révélation en Pro League ?

13:00
La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

La première de Vincent Euvrard à Sclessin : la composition probable du Standard pour affronter Malines

06:00
Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

Victoire obligatoire pour le Standard contre Malines, ce vendredi soir

05:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/09: Ochoa

12:20
Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

Pour entrer dans l'histoire du football l'été prochain ? Guillermo Ochoa s'offre un nouveau défi, à 40 ans

12:20
Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

Une première depuis 1964 ! Le Parc Duden accueillera bien du football européen

14:00
Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

Au bras de fer en 2008, mais reconnaissant : Vincent Kompany retrouve son ancien club pour un match "chargé d'histoire"

13:30
Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

Situation toujours aussi préoccupante pour Raskin chez les Rangers : "Le plus important est que Nico comprenne pourquoi"

12:40
"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

12:00
Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

Dennis Praet à un tournant de sa carrière : voilà pourquoi les prochaines semaines seront décisives pour lui

11:30
Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

Retournement de situation, et excellente nouvelle pour la RAAL La Louvière

11:00
Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

Anderlecht face à son "ex" ce week-end ? Il est de retour, mais...

10:30
"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

"On a surpris toute la Belgique" : Dimitri De Condé se livre sans filtre sur le mercato du Racing Genk

10:00
Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

Nouveau centre d'entraînement pour l'Union : voici le coût de l'installation

09:30
Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

Vincent Euvrard vise le titre à long terme pour le Standard : son prochain adversaire lui répond

19:00
"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

"Besnik Hasi n'a aucune confiance en lui" : le Sporting d'Anderlecht a-t-il réalisé un transfert... pour rien ?

09:00
3
Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

Ligue des Champions en approche : l'Union cherche encore des supporters, le Jan Breydel déjà plein à craquer

08:30
Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

Nicky Hayen acte un choix important au Club de Bruges

07:00
La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

La cérémonie du Ballon d'Or sera diffusée en Belgique... avec un Diable Rouge aux commentaires

07:40
Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

Le successeur de Rob Schoofs est connu : voici qui sera capitaine contre le Standard et pour le reste de la saison

11/09
"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

"Il peut atteindre des chiffres très proches de ceux de KDB" : un ex-Citizen convaincu du potentiel de Rayan Cherki

07:20
L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

L'Inter Milan pense déjà à un joueur du Club de Bruges, estimé à près de 30 millions d'euros, pour 2026

06:30
Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines Interview

Changement de rôle radical pour Tobias Mohr au Standard ? Vincent Euvrard pourrait tenter le coup contre Malines

11/09
Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

Joel Ordonez a réagi très brièvement à son transfert avorté à l'OM : voici ce qu'a déclaré le joueur du Club de Bruges

22:00
Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

22:30
"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard Interview

"Ce ne sera pas sa faute s'il n'atteint pas son meilleur niveau" : trois cas plus sensibles pour Euvrard au Standard

11/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 20:45 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved