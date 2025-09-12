"Marc me faisait des références à sa période en équipe nationale" : Mircea Rednic très cash sur le noyau du Standard

Mircea Rednic n'a pas apprécié la manière avec laquelle son deuxième passage au Standard a pris fin. Avec Marc Wilmots, les premiers signes de discorde étaient rapidement perceptibles.

Erreur de casting, méthodes dépassées, groupe peu réceptif : tout a déjà écrit sur le faux départ du Standard avec Mircea Rednic. Tout, sauf le son de cloche du principal intéressé. Hier, l'entraîneur roumain a brisé le silence dans La Dernière Heure. Son interview est assez décoiffante.

Il regrette notamment que les reproches sur ses méthodes soient survenus dès la première mauvaise passe : "Pendant la préparation, nous n’avons pas perdu un match, nous avons entamé la saison avec un sept sur neuf, il faut croire qu’à ce moment-là, j’expliquais bien… On a dit aussi que Rednic ne faisait pas de la vidéo, ne s’appuyait pas sur les datas. J’ai une idée de ces personnes qui disent ça".



Lire aussi… "Avant, je rêvais de jouer pour le Standard, maintenant je rêve de gagner là-bas"

Rednic fulmine : "On a sali mon image, on a dit que j’avais changé, certains ont même parlé de mon état de santé. C’est vrai, il y a deux ans, j’ai fait un infarctus, mais trois semaines après, j’étais sur le banc.

Viré avant même la fin du mercato

Selon lui, les manquements du noyau sont criants : "Avez-vous vu nos buts ? Beaucoup ont été marqués en transition parce que nous avions de la vitesse. Mais nous ne pouvions pas jouer à la Barça et créer des espaces qui mettaient en difficulté la défense. La plupart des renforts viennent de D2, à part Nielsen qui n’était plus titulaire à Bruges. Marc Wilmots me faisait souvent des références à sa période en équipe nationale, mais je lui répondais : 'Marc, tu avais parmi les meilleurs joueurs du monde' ".

Le mercato, d'abord enthousiasmant par la rapidité et la quantité, est-il indigne d'un candidat au top 6 ? La conclusion de Rednic au moment de la question des Champions Playoffs est sans appel : "Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas éteindre l’espoir des supporters".