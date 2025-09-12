"Parfois, on oublie qu'on est pro" : comment la blessure de Killian Sardella a changé sa vision de l'avenir

Absent près de six mois, Killian Sardella a retrouvé les terrains avec Anderlecht juste avant la trêve internationale. Cette longue période d'arrêt semble l'avoir amené à revoir sa perception de son avenir.

Monté au jeu pour les six dernières minutes contre l’Union juste avant la trêve internationale, Killian Sardella n’avait plus porté le maillot du Sporting d’Anderlecht en match officiel depuis le 9 mars 2025.

Blessé à la jambe, le défenseur latéral avait manqué l’intégralité des Champions Play-Offs, la finale de la Coupe de Belgique ainsi que la préparation de la saison 2025-2026. De retour dans le groupe, il s’est confié au micro de Mauve TV sur cette période difficile.

"Quand j’ai été appelé pour le match contre l’Union et que j’ai vu mon nom sur la feuille de match, ça m’a fait un peu bizarre. Parfois, on oublie qu’on est footballeur professionnel et qu’on fait partie d’une équipe", a-t-il avoué.

Une blessure qui a changé la perception de Killian Sardella

Monté au jeu avec les Diables dans les derniers instants lors de la défaite en Israël en novembre, le joueur de 23 ans semblait sur le point de quitter le Lotto Park. Cette blessure a évidemment rebattu toutes les cartes.

"J’ai cette volonté de voir plus grand, parce que je suis quelqu’un d’ambitieux. Mais quand je me suis blessé, puis que j’ai repris l’entraînement, j’ai réalisé que j’étais en fait dans une bonne position et qu’il fallait profiter de chaque instant, parce qu’on ne sait jamais de quoi demain sera fait."

"Cette blessure m’a aussi fait réaliser, en toute honnêteté, que j’aime vraiment le football. Je suis bien à Anderlecht, j’adore ce club, c’est toujours un honneur et un privilège de jouer ici", a conclu Killian Sardella, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 et visiblement moins décidé à partir qu’il y a quelques mois.