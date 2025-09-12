Une démission qui fait des dégâts : Anderlecht se sépare d'un proche de Wouter Vandenhaute

Anderlecht est en pleine restructuration de son organigramme. Et l'heure est encore aux départs, plus qu'aux arrivées.

Le lendemain de la défaite à l'Union Saint-Gilloise, Wouter Vandenhaute a cédé à la colère des supporters en présentant sa démission. Une démission rapidement acceptée par le Conseil d'Administration. Et en attendant la nomination d'un nouvel homme fort, Anderlecht voit partir un homme de l'ombre.

Het Laatste Nieuws rapporte en effet le départ de Frédéric Veraghaenne, qui officiait en tant que directeur du stade. En clair, il était responsable des infrastructures et des opérations au Lotto Park.

À l'origine du changement de pelouse

Veraghaenne était arrivé à Saint-Guidon il y a un an, il travaillait alors à la fédération. C'est Wouter Vandenhaute qui l'a amené chez les Mauves.

Son départ est donc clairement à mettre en lien avec celui de l'ancien CEO du Sporting. En coulisses, les travaux seront donc une nouvelle fois de taille pour le club dans les prochains mois.

Frédéric Veraghaenne avait déjà mené à bien certains projets, comme l'épineuse question de la restauration de la pelouse.