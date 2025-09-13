"Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts" : un consultant impressionné par un club belge

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La semaine prochaine, le Club de Bruges entame sa campagne de Ligue des champions. Plusieurs observateurs estiment qu'ils peuvent rééditer l'exploit.

L’Union Saint-Gilloise a été sacrée championne la saison passée, mais le Club de Bruges a aussi décroché une place pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Deux clubs belges seront présents sur la grande scène européenne.

Plein d’éloges pour le Club de Bruges

"Au Club de Bruges, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont forts. C’est un plaisir de les voir jouer. L’an dernier face à l’Atalanta et maintenant contre les Rangers, ils ont proposé un football moderne, offensif, digne du niveau international", explique Aad De Mos.

De grandes attentes

"J’attends beaucoup d’eux en Ligue des champions", a déclaré l'ancien coach dans Het Belang van Limburg.

Il observe aussi l’Union SG de près. Le duel contre le PSV s’annonce comme un vrai test pour les Néerlandais, face à une équipe bruxelloise affaiblie par le mercato. Mais l’Union a prouvé ces dernières saisons qu’elle savait répondre présente.