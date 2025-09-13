La colère monte à Anderlecht : Olivier Renard attendu devant les supporters

Les supporters d'Anderlecht digèrent mal le mercato. Lundi, Renard s'adressera directement aux fans lors d'un conseil prévu pour clarifier les choix du club.

À Anderlecht, l’enthousiasme du début de saison a laissé place aux critiques. Les supporters ne digèrent pas le mercato d’été et n’hésitent pas à le dire haut et fort. Pour eux, les départs ont fragilisé l’équipe et les arrivées ne rassurent pas.

Het Laatste Nieuws annonce un conseil des supporters lundi. Olivier Renard profitera de l’occasion pour défendre son mercato et calmer les critiques.

Le cas de Kasper Dolberg illustre ce malaise. Parti à l’Ajax, il laisse un vide en attaque. En attendant le retour d’Adriano Bertaccini, c’est Luiz Vázquez qui tient la pointe, sans convaincre les fans.

En défense, Jan-Carlo Simic a été vendu à Al-Ittihad pour 20 millions d’euros. Une belle rentrée d’argent, mais les remplaçants ne sont pas au niveau.

Anderlecht a dépensé plusieurs millions pour renforcer son noyau. Hatenboer et Cvetkovic ont été recrutés, mais ils évoluent avec les Futures.