🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

Photo: © photonews

Anderlecht joue actuellement contre Genk. Les Mauves sont en infériorité numérique depuis l'exclusion de Tristan Degreef.

Lors du dernier match avant la trêve, Tristan Degreef s'était fait avoir après moins de trois minutes par Ousseynou Niang. Son tacle imprudent dans le rectangle avait valu un penalty à l'Union Saint-Gilloise, plaçant Anderlecht dos au mur dès le début de la rencontre.

Il s'était ensuite montré plus à son avantage dans un rôle plus haut sur le terrain, bien plus dans son registre habituel. Un rôle qu'il a retrouvé ce soir contre Genk, avec Ludwig Augustinsson pour assurer ses arrières.

Encore trop fougueux

La collaboration avec Hasi peut en tout cas permettre à Degreef de sortir de sa zone de confort en musclant son jeu. Mais cela passe également par apprendre à ne pas se lancer de manière trop téméraire.

Il en a fait l'expérience en première mi-temps, avec un tacle trop dangereux face à Bryan Heynen. Pour tenter d'arriver le premier au ballon, Degreef a plongé le pied en avant, avec une vilaine semelle à la clé.

L'arbitre lui a brandi une carte rouge directe pour la dangerosité de son geste. Une décision qui peut se comprendre vu l'intensité du contact et qui place à nouveau Anderlecht en fâcheuse posture. Besnik Hasi a d'ailleurs sacrifié César Huerta (déjà averti) dans la foulée.

