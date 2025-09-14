De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

Patrick De Wilde est aujourd'hui sans club. Il s'apprêterait à reprendre du service, toujours à des milliers de kilomètres du football belge.

En avril dernier, Patrick De Wilde a quitté son poste d'entraîneur au Kathmandu RayZRs FC, club de première division népalaise où il a notamment attiré Vincent Koziello, ancien grand espoir du football français passé par Ostende.

Depuis, les deux hommes sont sans club. Là où Koziello doit se remettre d'une rupture du tendon d'achille, son ex-entraîneur pourrait bien retrouver un banc de touche dans les jours à venir.

De retour à la tête d'une sélection ?

De Wilde est en effet annoncé avec insistance à la tête de la sélection somalienne par le média local Somali Athlete. Si cela se confirme, l'entraîneur de 61 ans confirmerait encore un peu plus son statut de globe-trotter absolu du football belge.

Notre compatriote a déjà travaillé au Metalurg Donetsk, à Salzburg, en Chine, en Tunisie, en Arabie Saoudite, en Algérie, en Hongrie, en Iran, en Lituanie, au Maroc et au Népal.

Tout le contraire de sa carrière de joueur, qui ne l'avait pas vu quitter le football belge. Si la rumeur somalienne se concrétise, Patrick De Wilde ferait face à un sacré challenge logistique et humain dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais il commence à avoir l'habitude des défis exotiques.