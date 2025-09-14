De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde
Photo: © Photonews
Deviens fan de Somalie! 0

Patrick De Wilde est aujourd'hui sans club. Il s'apprêterait à reprendre du service, toujours à des milliers de kilomètres du football belge.

En avril dernier, Patrick De Wilde a quitté son poste d'entraîneur au Kathmandu RayZRs FC, club de première division népalaise où il a notamment attiré Vincent Koziello, ancien grand espoir du football français passé par Ostende.

Depuis, les deux hommes sont sans club. Là où Koziello doit se remettre d'une rupture du tendon d'achille, son ex-entraîneur pourrait bien retrouver un banc de touche dans les jours à venir.

De retour à la tête d'une sélection ?

De Wilde est en effet annoncé avec insistance à la tête de la sélection somalienne par le média local Somali Athlete. Si cela se confirme, l'entraîneur de 61 ans confirmerait encore un peu plus son statut de globe-trotter absolu du football belge.

Notre compatriote a déjà travaillé au Metalurg Donetsk, à Salzburg, en Chine, en Tunisie, en Arabie Saoudite, en Algérie, en Hongrie, en Iran, en Lituanie, au Maroc et au Népal.

Tout le contraire de sa carrière de joueur, qui ne l'avait pas vu quitter le football belge. Si la rumeur somalienne se concrétise, Patrick De Wilde ferait face à un sacré challenge logistique et humain dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais il commence à avoir l'habitude des défis exotiques.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Somalie

Plus de news

MT: Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Live

MT: Cercle de Bruges 0-2 Charleroi

16:48
Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

16:40
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

16:21
L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

16:00
Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

15:23
Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

15:40
Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

15:00
Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ? Interview

Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

14:00
Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

14:20
Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

14:00
Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

13:30
Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

13:00
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

12:30
Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

12:00
"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

11:30
Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

11:00
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

10:00
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10
Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

08:45
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

07:00
1
Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

06:30
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
5
Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:25
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03
🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

21:40
Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

21:20
À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

21:00
🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

20:20
🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

20:00
"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

19:30
1
De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved