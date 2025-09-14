Des Mauves courageux : les cotes d'Anderlecht-Genk

Difficile de trouver grand chose à redire au match d'Anderlecht, réduit à 10 dès la demi-heure. Même Luis Vazquez a fini par débloquer son compteur.

Coosemans (5,5)

Pas d'arrêts à faire ou presque, mais une grosse frayeur devant Ito qui aurait pu coûter très cher.

Augustinsson (6)

Un match sérieux et appliqué, et même quelques incursions devant. Efficace.



Hey (6,5)

Très propre, face à un Oh invisible. Parfois sorti de position sans se faire avoir pour autant. Son duo avec Kana commence à bien prendre.

Kana (7)

Encore un match très solide, qui a mis l'attaque genkoise sous l'éteignoir presque tout le match dans des circonstances difficiles. Mais aussi quelques très bons ballons vers l'avant.

Sardella (7)

Un retour totalement réussi dans le onze ? Pas forcément sur le plan défensif, car Sardella a par moments pris le bouillon dans son dos - mais revenait bien si nécessaire. Son centre pour Vazquez, par contre, était une merveille. Quoi qu'il en soit, il va rester titulaire désormais.

Llansana (6,5)

Quelques fautes intelligentes, quelques bonnes projections, quelques passes ratées. Il retrouve la propreté de son début de saison, sans être à son meilleur niveau pour autant.

De Cat (6)

Sevré de ballons en première mi-temps, il a tout de même été assez propre une fois mis sous pression. Meilleur en seconde période face à un entrejeu pas toujours inspiré.

Hazard (7)

Dans de telles circonstances, il est très précieux. Beaucoup de hargne et toujours prêt à lancer son équipe en contre, même s'il a manqué de précision dans les derniers gestes.

Huerta (6)

Sacrifié par Hasi, probablement parce qu'il était averti, Huerta faisait un match honorable et avait même cadré la seule frappe anderlechtoise jusque là. Le public n'a pas aimé sa sortie.

Degreef (4)

Il faisait un match correct et amenait du surnombre devant... jusqu'à son geste idiot qui lui vaut une rouge. Ce n'est pas la première erreur de jeunesse de Degreef, qui va devoir sérieusement progresser sur ce plan.

Vazquez (7)

S'il avait terminé la première mi-temps sur un raté qui ne l'a certainement pas mis en confiance, sa seconde période a été un exemple d'abnégation, avec des déviations intéressantes et - enfin - un but. Un scénario taillé pour lui ?