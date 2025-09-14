Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Arrivé pour compenser le départ de Jan-Carlo Simic, Mihajlo Ilić n'est pas encore en règle administrativement. Il ne peut donc pas jouer avec le Sporting d'Anderlecht.

Le mercato sortant du Sporting d'Anderlecht s'est accéléré dans les derniers jours. Si Theo Leoni a rejoint Reims, ce sont surtout les départs de Kasper Dolberg vers l'Ajax et de Jan-Carlo Simic vers l'Arabie Saoudite qui ont laissé un vide à Neerpede.

Pour remplacer le défenseur central serbe, les Mauves ont recruté l'un de ses compatriotes, Mihajlo Ilić, prêté par Bologne jusqu'à la fin de la saison. Cependant, le défenseur de 22 ans ne sera pas de la partie contre le Racing Genk, ce week-end.

Mihajlo Ilić ne peut même pas encore s'entraîner avec Anderlecht

La raison est simple : Mihajlo Ilić n’est pas encore en règle administrativement. "Il ne peut même pas encore s'entraîner", a déclaré Besnik Hasi en conférence de presse.

Ses grands débuts sont donc repoussés. Il pourrait être opérationnel pour le 20 septembre, lors de la réception de l’Antwerp, mais il aura alors à peine eu l’occasion de faire connaissance sur le terrain avec ses nouveaux partenaires.

Reste à voir si Besnik Hasi prendra le risque de le lancer d'entrée, après seulement quelques jours d'entraînement. En attendant, le T1 du Sporting devra choisir entre Lucas Hey, Marco Kana et Yasin Özcan pour composer sa défense centrale.