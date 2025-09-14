La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

Muzamel Rahmat
0 réaction
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

À La Louvière, Bruges chute 1-0. Entre le penalty raté de Tzolis et la sortie manquée de Jackers, les Blauw en Zwart s'enfoncent dans le doute.

Le Club de Bruges a trébuché sur la pelouse de La Louvière. Une défaite 1-0 qui laisse un goût amer, surtout après le penalty manqué de Christos Tzolis dans les derniers instants. Les Brugeois n’ont pas réussi à renverser la situation.

Bruges traverse une "période compliquée", où chaque erreur coûte cher. Et cette fois, c’est Nordin Jackers qui s’est retrouvé dans l’œil du cyclone après sa sortie ratée sur corner.

Lire aussi… Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

La faute de Jackers ?

L’entraîneur Nicky Hayen a été interrogé sur cette erreur en conférence de presse. Il n’a pas cherché d’excuse. "Je vois qu’un joueur est libre dans la deuxième zone et que Nordin sort. Mais je dois revoir les images", a-t-il expliqué.

Hayen a voulu calmer le jeu autour du débat sur la rotation des gardiens. "Est-ce ennuyeux ? Oui. Mais j’avais dit hier qu’il y aurait beaucoup de questions à ce sujet. C'est une idée, nous allons la réévaluer, rien n'est définitif. Nous devons surtout continuer à performer."

C’est le deuxième match de suite où le Club de Bruges laisse filer des points. Contre La Gantoise, les Blauw en Zwart ont été rejoints à la 90+7e minute et samedi soir, défaite face au promu La Louvière.

