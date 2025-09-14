Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables Rouges ont repris leurs activités en club ce weekend. Malheureusement, avec déjà deux blessures à la clé.

Youri Tielemans et Maxim De Cuyper font partie des grands gagnants de la trêve. Le premier cité a été confirmé comme capitaine par Rudi Garcia et a inscrit un splendide but à Vaduz, le second a encore réaffirmé son apport offensif en inscrivant le premier des douze buts belges de la parenthèse internationale.

Mais la charge physique de la Premier League les a rattrapés hier : De Cuyper est sorti blessé en début de match avec Brighton, Tielemans a quant à lui dû quitter le terrain en cours de deuxième mi-temps avec Aston Villa.

Unai Emery pessimiste

Un problème musculaire qui n'a pas manqué d'être abordé par les journalistes anglais en conférence de presse. Unai Emery n'a pas cherché à tourner autour du pot : "Youri sera absent pour quelques matchs", a-t-il déclaré, cité par The Athletic.

Les prochains matchs en équipe nationale sont donc clairement en danger : dans moins d'un mois (le 10 octobre contre la Macédoine du Nord et le 13 au Pays de Galles), les Diables seront à nouveau sur le pont.

La saison dernière, Youri Tielemans avait débuté les 35 premiers matchs de Premier League avant de se blesser au mollet. Vu son importance croissante en sélection, il faut désormais espérer que son corps ne paye pas l'addition cette saison.