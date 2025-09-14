Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

EN cette quatrième journée de D1 ACFF, quatre rencontres étaient au programme cette après-midi. Petit tour d'horizon des résultats.

On commence avec le Crossing Schaerbeek, qui avait soif de revanche après deux défaites de rang. Les Bruxellois ont bien réagi face à Meux, ouvrant le score en fin de premier quart d'heure grâce à Stevy Okitokandjo. Mais les visiteurs ont fait redescendre l'ambiance en égalisant juste avant la mi-temps via Cyril Van Hyfte, 1-1 au repos. Le Crossing a tout de même finir par émerger en deuxième période grâce à un nouveau but d'Okitokandjo, 2-1 score final.

De son côté, Habay recevait les U23 du Sporting Charleroi avec un sacré capital confiance grâce aux dix buts marqués sur les deux derniers matchs. Mais ils sont retombés sur terre cette après-midi.

Les Carolos ont ouvert le score grâce à Alexandre Stanic dans le troisième quart d'heure, Mohamed Cissé a même fait le break juste avant la pause. La deuxième mi-temps n'a pas inversé la tendance : Matteo Noto a fait 0-3 et Habay a fini le match à dix.

Stockay revient de loin

De son côté, Virton se déplaçait à Stockay. L'Excel a bien débuté, ouvrant le score en milieu de premier acte grâce à Valentin Sanson. C'est ensuite d'un but contre son camp qu'est venu le 0-2 peu avant l'heure de jeu. Mais Stockay y a cru jusqu'au bout. Lucas Kalala a d'abord réduit le score pour entamer le dernier quart d'heure, Virton a joué avec son bonheur et a finalement craqué sur un penalty converti par Michael Lallemand (2-2, score final).

On termine avec le match déséquilibré de l'après-midi. Dernière équipe a ne pas encore avoir engrangé le moindre point, l'Union Namur recevait Tubize-Braine. Une formalité pour les visiteurs, qui menaient déjà 0-3 après 20 minutes (buts d'Ismaël El Omari, Sehrat Tepe et Zakaria Nadrani). La réduction du score de Dieudonné Lwangi n'a pas changé grand-chose : Namur plantera encore deux autres buts pour s'imposer 1-5.