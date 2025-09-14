Un joueur des Francs Borains a connu l'enfer : "Depuis que c'est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue"

Kays Ruiz-Atil reprend plaisir à jouer grâce aux Francs Borains. Un environnement bien plus tranquille qu'au Paris Saint-Germain.

Nous vous en parlions la semaine dernière : sur son compte Instagram, Kays Ruiz-Atil répondait à une interview d'Ander Herrera qui revenait sur ses erreurs de jeunesse au PSG. Le joueur des Francs Borains assume avoir flambé à Paris mais affirme avoir grandi et être passé à autre chose depuis lors. Il s'est expliqué au micro de RMC pour étayer ses propos.

"Au début, cette histoire avec Herrera et Di Maria ne m’avait pas trop touché. C’est quand j’ai vu comment ça a été repris, avec les commentaires des gens, que ça m’a touché. C’est pour ça que j’ai voulu répondre en story sur Instagram. Parce que ça a été déformé. Dans le vestiaire du PSG, on avait parlé de ça avec Herrera et Di Maria. Mais nous, on en rigolait", commence-t-il.

Le Franco-marocain de 23 ans ne s'attendait pas à ce que cela prenne de telles proportions : "Des messages désagréables sur les réseaux, des méchancetés, en s’attaquant à moi et à ma famille. Et même dans la vie en général. Depuis que c’est sorti, les gens me regardent bizarrement dans la rue. Quand je vais manger, ils attendent de voir ce que je vais commander pour me juger".

Jusqu'à impacter son mercato : "Je devais partir cet été, mais ça n’a pas pu se faire, quasiment à cause de ce qui est sorti. Ça a eu de grandes répercussions et ça a impacté les discussions qu’on a eues avec certains clubs. Parce qu’ils pensent que je suis encore comme avant. Ils ne veulent pas me laisser une deuxième chance".

La patience de Karim Belhocine

Il se concentre désormais sur le terrain, pour remercier les Francs Borains de la perche tendue il y a un an : "Au début, ça a été un peu compliqué jusqu’à l’arrivée du coach Karim Belhocine en novembre. C’est un très grand monsieur, une personne qui restera toujours dans mon cœur. Il a su comment me prendre, avec son préparateur physique et son adjoint. Ils ont su comment me faire bosser. Grâce à eux, j’ai eu des résultats sur le terrain".

En prolongeant le contrat de l'ancienne pépite parisienne, les Francs Borains étaient proches de récupérer une indemnité de transfert cet été. Cela débouchera finalement sur une deuxième saison au Stade Robert Urbain : " Ce club, je ne pourrais que le remercier. Tout ce que je peux leur apporter, je leur apporterai. Ils m’ont ouvert les bras, avec un grand cœur, et je serai toujours reconnaissant envers eux".