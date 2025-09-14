Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Un peu ternes en début de partie, les joueurs du RWDM Brussels ont su profiter des cadeaux offerts par le RFC Seraing pour s'imposer ce dimanche au stade Edmond Machtens. Les Molenbeekois signent un 7/12, tandis que Seraing se contente d'un maigre 4/15.

Suite de la cinquième journée de la Challenger Pro League ce dimanche, avec une rencontre entre le RWDM Brussels et le RFC Seraing au stade Edmond Machtens.

Deux équipes aux ambitions opposées : les Molenbeekois veulent rejouer les premiers rôles après avoir manqué la montée de peu la saison dernière, tandis que Seraing espère assurer son maintien le plus rapidement possible. Sur la feuille de match, on ne retrouve que cinq joueurs nés avant le 1er janvier 2000 : un incroyable signe de précocité.



Il n’y a que… 5 joueurs qui ne sont pas nés dans les années 2000 sur la feuille de RWDM - Seraing 🤯👦 pic.twitter.com/YKGrcMenX0 — Loïc Woos (@LoicWoos) September 14, 2025

Le RWDM Brussels n'accélère pas assez, mais est aidé par la défense de Seraing

Sur la pelouse, le début de partie n’est pas très animé. La première frappe de Soumah-Abbad est bien trop faible (2e) et, dans l’autre sens, Segovia sert bien Robail, qui ne peut toutefois pas tirer (4e). Le jeu du RWDM se met progressivement en place, mais les occasions tardent à se manifester. Seraing, de son côté, se regroupe et utilise les longs ballons, sans grande réussite. Sur un contre, Bahri décide d’y aller seul malgré une supériorité numérique des Métallos, mais dévisse complètement sa frappe (21e).

Il manque du rythme, de la vitesse d’exécution, ou bien quelques erreurs pour animer cette rencontre, et c’est Seraing qui va apporter ce dernier ingrédient. Sur un centre de Persyn, le défenseur Hady Camara remet presque trop bien de la poitrine à Gaëtan Robail, qui ne se fait pas prier pour tromper Gillekens et ouvrir le score (1-0, 34e).

Les joueurs de Frédéric Frans tentent de faire le break avant la pause, via Ilyes Ziani (41e) et Maurer (43e). Mais pas de panique : la défense de Seraing vient encore à la rescousse. Les hommes de Kevin Caprasse veulent relancer proprement : le médian offensif Soumah-Abbad décroche, demande le ballon, mais tarde à le lâcher. Maurer intercepte sa passe et glisse à Robail, qui n’en demandait pas tant (2-0, 44e). Le Français alimente ses statistiques : quatre buts et deux passes décisives en quatre matchs.

Le RWDM se met à l'abri, puis gère et s'impose logiquement contre Seraing

À la pause, on se dit qu’un but rapide du RFC Seraing pourrait tout de même relancer les événements, tant l’équipe molenbeekoise n’est pas impressionnante et profite surtout des erreurs adverses. Mais cette fois, c’est la très belle sortie de défense de Haladj-Madiou Keita qui déstabilise la ligne sérésienne. Sa passe en profondeur est parfaitement ajustée, Mamadou Simbakoli a l’intelligence de frapper en un temps pour tromper un Gillekens avancé par rapport à sa ligne. La messe est dite (3-0, 57e).

Le RFC Seraing n'abandonne pas en cours de route, mais est trop léger pour embêter son adversaire. De l'autre côté, le RWDM gère et fait mal quand il le faut. Tout juste monté au jeu, Olivier Dumont est lancé dans la profondeur et sert Pjotr Kestens, lui aussi entré en cours de match, qui termine depuis le second poteau (4-0, 81e). La partie tourne au cauchemar pour Seraing, qui concède un penalty à l'aube du temps additionnel, sur uen faute du tout jeune Lockman (2007). Ziani le converti, sur le coup de sifflet final (5-0, 90+1e).

Elle se termine néanmoins dix minutes après ce quatrième but. Large victoire du RWDM Brussels, qui signe le 7/12 et qui se rapproche du top 6 avec un match en moins, dû au "bye" que la plupart de ses concurrents. Pour Seraing, c'est un maigre 4/15 qui inquiète après le premier succès contre l'Olympic juste avant la trêve internationale. Les Métallos devront se relever le week-end prochain, contre le Jong Gent au Pairay.