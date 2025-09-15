"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"
En Ligue des Champions contre les Rangers, tout s'est déroulé très facilement, avec neuf buts inscrits sur l'ensemble des deux matchs. Mais en championnat, les choses sont pour l'instant un peu plus compliquées pour les Blauw en Zwart. Marc Degryse prend la parole et semble commencer à s'inquiéter.

Contre le KV Malines, c’était déjà une défaite, et voilà que le Club de Bruges n’a pas non plus réussi à battre La Louvière. Pire encore : les Blauw en Zwart n’ont même pas marqué, notamment à cause d’un penalty manqué par Tzolis.

Les avants-centres du Club de Bruges ne marquent pas

"Tzolis a raté ce penalty, mais au-delà de ça, la première mi-temps a une nouvelle fois été insuffisante. Et — je me répète — le constat est là : après six journées de championnat, aucun des avants-centres du Club n’a encore inscrit le moindre but. Zéro", a lancé Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws.

"C’est aussi la responsabilité de la direction : lors de ce mercato, ils n’ont pas été chercher un attaquant qui marque. C’est un choix, et espérons que le Club n’aura pas à le regretter."

Selon Degryse, le Club de Bruges prend parfois les matchs de championnat un peu trop à la légère. L’équipe joue, selon lui, avec l’attitude que tout finira bien — comme ce fut déjà le cas la saison dernière… sauf que ça ne s’était pas bien terminé.

Un constat qui n’est pas illogique : La Louvière ou Zulte Waregem, ce n’est pas la Ligue des Champions, et l’écart est énorme. "Mais encore une fois, inutile de tirer la sonnette d’alarme", conclut malgré tout l'ancien Diable Rouge.

