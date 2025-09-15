"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

Les joueurs du Standard ont été très touchés par la sortie de Josué Homawoo contre Malines. Le capitaine Marlon Fossey lui a adressé quelques mots sur ses réseaux sociaux ce soir.

En s'écroulant après un duel qui semblait anodin avec Mathis Servais, Josué Homawoo a glacé Sclessin. Évacué sur civière après avoir été victime d’une commotion cérébrale et d'une crise d’épilepsie sur la pelouse, le Togolais va désormais mieux.

Sachant son coéquipier hors de danger, Marlon Fossey a pris du recul pour s'exprimer sur la manière avec laquelle il a ressenti tout cela. "Vendredi soir, c'était plus qu'un simple match de football. 9 secondes après le coup d'envoi, l'un de nos frères s'est effondré après un choc à la tête et est resté au sol pendant de longues minutes", commence-t-il.

Le capitaine n'avait jamais vécu pareil incident : "Ces minutes ont été les plus longues que j'ai jamais vécues sur un terrain de football, et reprendre le match après qu'il ait finalement été évacué sur une civière, sans savoir s'il allait s'en sortir, a été très difficile".

Marlon Fossey a retenu son souffle

Il tient à remercier tout le monde, tant au stade qu'à l'hôpital : "Vous, les supporters dans ce stade, vous nous avez donné le coup de pouce dont nous avions besoin. Merci pour cela. Je tiens également à remercier le personnel médical qui est rapidement intervenu sur le terrain et plus tard dans la soirée pour stabiliser la situation".

Le Standard sait qu'il peut toujours s'appuyer sur des joueurs qui vont au charbon : "Il y a encore beaucoup de progrès à faire, tant pour moi-même que pour l'équipe sur le terrain, mais le plus important à retenir de ce match, c'est que notre guerrier est toujours debout. Il s'est sacrifié pour nous dès la neuvième seconde du match. Pendant les neuf derniers mois de cette saison, nous nous sacrifierons pour lui. À bientôt sur le terrain, mon frère", a conclu Fossey, en français dans le texte pour la dernière phrase.

Le latéral américain a agrémenté sa publication d'une capture d'écran montrant le message rassurant d'Homawoo, qui a pu regagner son domicile. De nombreux joueurs du Standard ont commenté le post pour lui apporter leur soutien.