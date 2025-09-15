Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Le transfert de Michal Skoras à La Gantoise pourrait bien avoir un impact sur le championnat. Au vu de ses débuts, Gand semble déjà avoir trouvé un nouveau pilier. Le joueur polonais raconte lui-même les coulisses de ce transfert.

Ce n’était pas facile de tourner le dos à l’équipe qu’il avait rejointe en 2023. "Honnêtement, oui, c’était difficile de quitter le Club de Bruges. Ce n’était pas simple, mais parfois, dans la vie, il faut penser à soi et se demander quelle est la meilleure décision. Le plus important, en tant que footballeur, c’est de pouvoir jouer. Ce n’était pas une décision facile", répète-t-il encore une fois.

On lui a ensuite demandé pourquoi cela avait été si dur. "Vous savez, quand vous jouez presque trois ans dans le même club, vous connaissez bien vos coéquipiers et tout le staff. Ma fiancée est actuellement enceinte et nous avions tout préparé pour déménager de Pologne en Belgique. Cela fait partie de la vie privée. Et puis, tout s’est passé tellement vite."



Le transfert de Skoras rapidement conclu après un premier coup de fil

Skoras a vécu une véritable montagne russe en quelques jours. "En deux-trois jours, tout était réglé. Après le match en déplacement du Club de Bruges contre La Gantoise, j’étais chez moi en train de regarder la télévision quand j’ai reçu un coup de fil de mon agent. Trois jours plus tard, j’avais passé ma visite médicale et signé mon contrat. C’était une situation folle."

Tout a dû s’accélérer, car la fin du mercato approchait. Il n’y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Skoras a donc fini par trancher : "Avant le début de la saison, j’avais dit que je voulais rester au Club de Bruges. Jusqu’à ce que l’intérêt de La Gantoise arrive. Aujourd’hui, c’est un chapitre clos et je me concentre sur ce qui se passe à Gand."

Skoras aborde avec enthousiasme son nouveau défi à La Gantoise. "Je me suis très vite adapté", confie-t-il. Une acclimatation express déjà illustrée par sa prestation sur la pelouse du Bosuil.