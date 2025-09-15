Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts est bien de retour. Après des mois difficiles, il entend s'imposer cette saison avec l'Ajax Amsterdam et peut-être se rapprocher d'une place pour la Coupe du monde 2026.

Mika Godts a quitté les espoirs de Genk en 2023 pour rejoindre l’Ajax Amsterdam. Un choix qui commence à porter ses fruits : à 20 ans, le jeune Belge est en train de se faire un nom aux Pays-Bas.

Le week-end dernier, face au PEC Zwolle, il a été impressionnant. Auteur de deux buts et d’une passe décisive lors de la victoire 3-1 des siens, il a logiquement été élu homme du match. Un message fort envoyé à Rudi Garcia !



Lire aussi… Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Titularisé par John Heitinga, l’ancien de Genk semble gagner en importance à l’Ajax. Pourtant, tout n’a pas été simple pour Godts, qui a traversé des mois compliqués.

"À un certain moment, les gens ont commencé à attendre des choses de moi. Et peut-être que c’était trop nouveau pour moi. Je débarquais tout juste", confie-t-il.

Désormais mieux armé, il a appris à gérer la pression. Entouré d’un coach mental et éloigné des réseaux sociaux, il explique dans la Gazet van Antwerpen avoir trouvé un nouvel équilibre : "Je ne devais pas me tracasser autant. Je devais me concentrer sur mes tâches."