Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Contre La Gantoise, Farouck Adekami brillait par son absence dans la sélection de l'Antwerp. Le jeune Ivoirien (19 ans) a fait les frais d'une sanction disciplinaire.

Du côté de l'Antwerp, Farouck Adekami est l'une des bonnes surprises du début de saison. Actif avec les U23 l'an dernier, il s'est montré à son avantage en marquant coup sur coup contre Louvain et Charleroi à la fin du mois d'août. Mais hier, il n'était pas repris contre La Gantoise, alors qu'aucune blessure ne semblait en cause.

Le coach Stef Wils s'en est exprimé brièvement après le match. "Une décision interne après une discussion avec le joueur", a-t-il déclaré. Mais au lendemain de la rencontre, on en sait un peu plus sur les motifs de cette absence.

Lire aussi… Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

On ne transige pas avec la discipline

Adekami était rentré en retard de l'étranger plus tôt dans la semaine. Il avait informé son club qu'il était bloqué en raison d'un passeport perdu. Il a ainsi manqué un entraînement. Le staff a décidé qu'il avait besoin d'une leçon. C'est pour cela qu'il est resté en tribune contre Gand, révèle la Gazet van Antwerpen.

Le joueur était toutefois de retour ce lundi. Lors d'un match amical contre Lierse, Adekami a pu jouer aux côtés de remplaçants et de joueurs entrés en cours de rencontre face aux Buffalos.

La sanction semble donc avoir pris fin. Et cela tombe bien : samedi, c'est au Lotto Park que les Anversois rendront visite, Farouck Adekami pourrait bien être à nouveau de la partie.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Farouck Adekami

Plus de news

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

Le parquet n'a pas épargné Tristan Degreef : deux exclus du weekend fixés sur leur suspension

19:30
Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

Un ancien Diable Rouge est catégorique avec ce grand club de Pro League : "C'est le maximum atteignable"

16:30
La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

La carte rouge polémique du weekend : "Je me demande pourquoi le VAR a jugé nécessaire d'intervenir"

21:40
Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

Voici pourquoi le Club de Bruges pourrait bien regretter d'avoir vendu ce joueur

18:00
"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

"Il ne sait pas défendre" : Silvio Proto donne son avis sur l'exclusion de Tristan Degreef

21:00
"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

"Les plus longues minutes que j'ai vécues sur un terrain" : trois jours après, Josué Homawoo glace encore Sclessin

23:00
L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

L'Union a un plan : "Le PSV n'aime pas ça, c'est là où nous sommes forts"

22:30
Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

Michal Skoras se confie sur son départ du Club de Bruges : "Ce n'était pas une décision facile"

16:00
Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

Le grand perdant de la défaite à la RAAL ? Hein Vanhaezebrouck y va fort : "Je doute qu'il puisse encore évoluer"

21:20
"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

"Moi, je trouve ça marrant" : Matisse Samoise réagit aux sifflets à son encontre

12:40
Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

Ivan Leko l'avait bien compris : le mal récurrent du Standard qui explique ses difficultés offensives

20:40
Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

20:20
🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

🎥 On l'avait rarement vu si énervé : la provocation qui a mis Michy Batshuayi hors de lui

20:00
Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

Premier bilan en D1 ACFF : les favoris au titre répondent présents, déjà de l'inquiétude dans le bas de tableau

19:00
Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

Merci pour tout...ou pas : le bourreau de la génération dorée annonce sa retraite à 31 ans

18:42
1
Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

Un arbitre belge en Ligue des Champions déjà fortement critiqué... avant le match

18:20
"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

"Après six journées de championnat, aucun des avants-centres de Bruges n'a encore inscrit le moindre but"

17:20
Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

Rudi Garcia peut souffler : plus de peur que de mal pour un nouveau cadre des Diables, sorti sur blessure

17:40
1
Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

17:00
Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine Analyse

Charleroi et la RAAL à l'honneur, Westerlo aussi : voici notre septième équipe de la semaine

11:40
2
"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

"Nous avons beaucoup de respect pour eux" : le coach du PSV méfiant avant d'affronter l'Union Saint-Gilloise

15:30
Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

Le fils d'un ex-joueur du Club de Bruges et de la RAAL Louviéroise attire l'intérêt de plusieurs clubs belges

15:00
"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà Interview

"Ça commence à prendre" : la sérénité des joueurs du Standard étonne alors que la situation se complique déjà

14:40
1
Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

Un ancien arbitre est catégorique sur le carton rouge de Tristan Degreef !

12:20
Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

Dernier au classement, le Girona d'Axel Witsel n'a toujours pas de victoire à son actif en championnat

14:20
Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

Le match contrasté mais, enfin, un sourire pour Luis Vazquez : peut-il vraiment faire oublier Dolberg ?

11:00
Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

Un retour plein d'émotion pour Ivan Leko : "Ici, les gens connaissent vraiment le football"

14/09
Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

Ivan Leko très content de sa nouvelle recrue : "Il est le héros du match"

07:40
"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

"J'étais déjà très excité avant le match" : la confession inattendue de Jérémy Doku

14:00
"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

"C'est un homme incroyable en dehors du terrain" : Alexis Saelemaekers ravi d'évoluer aux côtés de Luka Modrić

13:30
🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

🎥 Leandro Trossard décisif pour la première fois de la saison

13:00
Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

Le président du Club de Bruges, Bart Verhaeghe, secoue ses joueurs avant le début de la Ligue des champions

11:20
1
"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

"On ne va pas faire de cadeaux" : Jérémy Doku prévient Kevin De Bruyne avant Manchester City - Napoli

12:00
Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

Mika Godts révèle comment il a réussi à se relancer après des mois difficiles

10:30
📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

📷 Un joueur d'Anderlecht rend un bel hommage à son petit frère de 13 ans, tragiquement décédé

07:20
Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved