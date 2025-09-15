Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Contre La Gantoise, Farouck Adekami brillait par son absence dans la sélection de l'Antwerp. Le jeune Ivoirien (19 ans) a fait les frais d'une sanction disciplinaire.

Du côté de l'Antwerp, Farouck Adekami est l'une des bonnes surprises du début de saison. Actif avec les U23 l'an dernier, il s'est montré à son avantage en marquant coup sur coup contre Louvain et Charleroi à la fin du mois d'août. Mais hier, il n'était pas repris contre La Gantoise, alors qu'aucune blessure ne semblait en cause.

Le coach Stef Wils s'en est exprimé brièvement après le match. "Une décision interne après une discussion avec le joueur", a-t-il déclaré. Mais au lendemain de la rencontre, on en sait un peu plus sur les motifs de cette absence.



On ne transige pas avec la discipline

Adekami était rentré en retard de l'étranger plus tôt dans la semaine. Il avait informé son club qu'il était bloqué en raison d'un passeport perdu. Il a ainsi manqué un entraînement. Le staff a décidé qu'il avait besoin d'une leçon. C'est pour cela qu'il est resté en tribune contre Gand, révèle la Gazet van Antwerpen.

Le joueur était toutefois de retour ce lundi. Lors d'un match amical contre Lierse, Adekami a pu jouer aux côtés de remplaçants et de joueurs entrés en cours de rencontre face aux Buffalos.

La sanction semble donc avoir pris fin. Et cela tombe bien : samedi, c'est au Lotto Park que les Anversois rendront visite, Farouck Adekami pourrait bien être à nouveau de la partie.