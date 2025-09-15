Une arme inattendue pour l'Union Saint-Gilloise au PSV ? "Je viens d'apprendre que j'étais sur la liste"

L'Union Saint-Gilloise se déplace au PSV demain soir. Et si Marc Giger créait la surprise en attaque ?

Marc Giger a finalement bien été inscrit sur la liste européenne de l'Union Saint-Gilloise. Le joueur en a lui-même été informé, comme cela a été confirmé après la victoire sur le terrain de Dender, samedi soir.

Le Suisse de 21 ans s'y est distingué en prenant de vitesse son opposant direct sur le côté droit pour servir Kevin Rodriguez sur le but fatidique dans les dernières minutes de la rencontre.



Lire aussi… Sébastien Pocognoli dévoile les ambitions de l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions

Giger goes round the outside 🌪️

La Rola finishes the job 🫡 pic.twitter.com/aCgTWcgD1G — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 15, 2025

Une belle façon pour lui de montrer ce qu'il a dans le ventre. Arrivé en janvier dernier, le garçon attend encore sa première titularisation sous le maillot saint-gillois. Cette première passe décisive tombe à point nommé.

Bientôt appelé à sortie de l'ombre ?

Sébastien Pocognoli sait qu'il peut compter sur lui et l'a ainsi placé sur sa liste européenne. Une récompense immédiate pour Giger, qui a quitté Denderleeuw euphorique.

" Depuis quand je le sais ? Tout récemment. L'entraîneur vient juste de me le dire. Bonne nouvelle en tout cas. Je pourrai jouer dans la compétition qui me fait rêver depuis tout petit", a-t-il réagi dans Het Laatste Nieuws. De quoi surprendre le PSV en fin de match demain soir ?