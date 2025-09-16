À Anderlecht, le plan du CEO Sports Tim Borguet pour les joueurs indésirables : "Notre sentiment est imparfait"

Tim Borguet s'exprime pour la première fois sur les turbulences récentes à Anderlecht. Dans le podcast HLN Voetbal, le CEO Sports revient également sur son premier mercato chez les Mauves.

"Le sentiment est imparfait", a déclaré Tim Borguet dans le podcast HLN Voetbal concernant le mercato estival d'Anderlecht. "Nous nous rapprochons des objectifs de ventes que nous voulions atteindre, mais nous traînons encore un certain nombre de contrats très importants pour le club."

Selon le CEO Sports, Anderlecht espérait trouver davantage de solutions pour certains joueurs. "Nous avons tout mis en œuvre pour nous séparer de manière constructive, mais ces joueurs ont décidé autrement. Pour le moment, nous continuons donc à assumer ces contrats jusqu’en janvier."

Des ruptures de contrat à venir ?

Tim Borguet faisait référence à des noms tels que Thomas Foket, Mats Rits, Majeed Ashimeru et Alexis Flips. Ces joueurs évoluent actuellement avec l’équipe B d’Anderlecht et continuent de peser lourdement sur le budget.

Le CEO Sports a reconnu que le club avait même envisagé des mesures radicales. "Nous avons examiné les options de résiliation de contrats et continuons à étudier cette possibilité. Nous verrons où cela nous mène, mais pour le moment, ces joueurs sont toujours avec nous."

Avec le mercato d’hiver, Anderlecht se retrouve donc confronté à plusieurs dossiers sensibles. Borguet reste optimiste et espère que des solutions définitives pourront être trouvées en janvier, ou qu’un accord pourra être conclu avec ces joueurs d’ici là.