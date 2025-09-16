Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

L'Union Saint-Gilloise fait un court déplacement jusqu'à Eindhoven cette semaine pour lancer sa phase de ligue en Champions League. Et deux de ses supporters ont décidé de la jouer écolo !

On le sait : les supporters de l'Union Saint-Gilloise sont parfois décrits de façon un peu "cliché" - bobos, hipsters, écolos, "nouveaux" supporters de la victoire... Certains de ces clichés ont un fond de vérité, comme celui qui veut que le public unioniste essaie au maximum de limiter son impact écologique.

Et deux supporters ont ainsi décidé de jouer le coup à fond, en profitant du court déplacement à Eindhoven pour effectuer le trajet... en vélo. Au départ du Parc Duden, ces deux courageux ont donc parcouru 133 kilomètres jusqu'au Philips Stadion du PSV Eindhoven.



Lire aussi… "Je n'ai peur de personne" : parfois limite en Pro League, Christian Burgess ne changera pas en Ligue des Champions

Le trajet s'est apparemment déroulé sans encombre, car au moment d'écrire ces lignes, les cyclistes sont déjà arrivés à Eindhoven, à plusieurs heures du coup d'envoi (18h45) entre le PSV et l'USG.

Bus, car, and train aren‘t the only ways you can get from Brussels to Eindhoven. Two of your members are actually going by bike to watch #PSVUSG tonight!



Toujours a tes côtes, @UnionStGilloise! pic.twitter.com/ymlLbxEiKF — bEUnion (@bEUnion_rusg) September 16, 2025