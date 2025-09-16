Des images qui font plaisir : Josué Homawoo est de retour à l'académie après la frayeur de vendredi

Josué Homawoo a fait son retour à l'académie du Standard ce mardi, quelques jours après sa crise d'épilepsie face au KV Malines. Le défenseur a adressé quelques mots à ses supporters.

C'est Marlon Fossey, le capitaine du Standard, qui a partagé ces images rassurantes via sa story Instagram. On y voit en effet Josué Homawoo, victime d'une crise d'épilepsie après un choc violent et évacué inconscient vendredi face au KV Malines, faire son retour à l'académie.

"Un mot pour les Rouches ?", demande Fossey à son coéquipier. "Merci pour le soutien, ça m'a fait vraiment plaisir, tous les messages que j'ai reçus. On est tous ensemble", lance Homawoo, visiblement en pleine forme et avec un grand sourire.



C'est déjà Marlon Fossey qui, quelques jours après, avait adressé un message via les réseaux sociaux à son coéquipier, parlant des "trois minutes les plus longues qu'il ait vécues sur un terrain de football" quand Homawoo s'est écroulé.

Ce retour de Josué Homawoo dans les installations du Standard ne veulent bien sûr pas dire que le joueur va reprendre immédiatement un rythme "normal". On imagine qu'il sera suivi de très près par le staff médical et monitoré pour son retour à l'entraînement.

On se réjouit cependant de voir que le solide togolais n'a pas l'air abattu ou affaibli par cet épisode qui aura illustré à merveille l'expression "plus de peur que de mal". Un retour pour le match à Westerlo est exclu, mais Homawoo ne sera pas éloigné des terrains bien longtemps.