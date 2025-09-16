Et si le meilleur transfert de La Gantoise n'était pas Michal Skoras ?

Et si le meilleur transfert de La Gantoise n'était pas Michal Skoras ?
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1875

La Gantoise s'est imposée à l'Antweerp grâce notamment au nouvel arrivant Michal Skoras, qui a logiquement reçu de nombreux compliments. Cependant, le meilleur transfert des Buffalos est peut-être ... Ivan Leko.

Michal Skoras, arrivé du Club Bruges, a immédiatement joué un rôle important pour La Gantoise contre l'Antwerp. C'était peut-être juste ce dont le joueur avait besoin: se sentir à nouveau important.

Au Club de Bruges, il était dans l'ombre de Christos Tzolis et d'autres, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas reçu beaucoup de chances de jouer au Jan Breydel - surtout si Forbs et Diakhon continuaient à se développer.

Michal Skoras sera immédiatement important

"À Club Bruges, Tzolis était meilleur, à Gand, Skoras va s'épanouir. Il passe de remplaçant à Bruges à l'homme clé de Gand", a bien résumé Hein Vanhaezebrouck - ancien entraîneur des Buffalos - lors de Sporza Daily.

Après le départ de Vanhaezebrouck, les Buffalos ont connu une saison très difficile la saison dernière, où ni Wouter Vrancken ni Danijel Milicevic n'ont réussi à trouver la bonne formule pour que cela fonctionne.

Ivan Leko ramène le feu à Gand

Ce qui a le plus marqué la saison dernière, c'était parfois l'ambiance résignée, aussi bien dans le stade que sur le terrain. Le feu manquait par moments et cela enlevait de l'élan à l'équipe - les douloureux Champion Playoffs ont montré beaucoup de choses négatives.

Par conséquent, nous osons affirmer - peut-être avec un peu d'exagération - que la meilleure recrue de La Gantoise  est peut-être... l'entraîneur, Ivan Leko. En très peu de temps, il a su raviver la flamme.

En début de saison, il voulait renforcer le lien avec les supporters. Malgré la défaite à domicile contre l'Union, l'équipe s'était battue. Déjà à ce moment-là, Leko a souligné que la plus belle chose de la soirée était que les supporters étaient toujours derrière l'équipe.

C'est aussi grâce à cet enthousiasme que tout le monde croyait encore en une égalisation possible contre le Club Bruges jusqu'au bout des arrêts de jeu - qui a finalement eu lieu grâce à Goore. 

Mais il y a aussi le travail tactique d'Ivan Leko. Au Standard, il a très bien travaillé avec un effectif très faible et a immédiatement cerné des problèmes qui réapparaissent encore cette année.

Contre l'Antwerp, après le carton rouge rapide pour Kotto, il a osé effectuer un remplacement audacieux en retirant Delorge au lieu d'un milieu de terrain offensif. Ainsi, il est resté convaincu que Gand pouvait l'emporter en continuant d'y croire et d'attaquer. Un signe clair. 

