"Ils ont mis le budget de toute notre équipe sur un seul joueur" : Seraing n'a pas démérité malgré la gifle au RWDM

Dimanche, le RFC Seraing a encaissé une lourde défaite au RWDM Brussels. L'entraîneur Kevin Caprasse regrette les erreurs individuelles et l'attitude de certains entrants, mais estime que son équipe n'a pas démérité collectivement.

Malgré le score sans appel de 5-0, le RFC Seraing n'a pas à rougir du visage affiché sur la pelouse du RWDM Brussels, ce dimanche. Les Métallos ont tenu tête à l'un des favoris de la division pendant 30 grosses minutes, avant de s'effondrer après des cadeaux offerts par la défense.

"Je ne trouve pas qu'on a tenu seulement une demi-heure, on a été bons. On fait deux erreurs individuelles en dix minutes et on s'effondre. Si Seraing mène 0-1 après 30 minutes, personne ne va dire quelque chose, mais ces erreurs se paient cash. On sait que le RWDM n'attend que ça, c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre", regrettait le T1 Kevin Caprasse après la partie.

"Le troisième but, on le prend au plus mauvais moment. Ensuite, tu joues pour essayer de te battre pour quelque chose et le quatrième but, comme le cinquième, sont anecdotiques. J'avais dit que c'était un peu un match de Coupe de Belgique, ce n'était pas ici qu'on devait prendre des points. On a essayé de faire du mieux possible, le résultat est sévère, mais les 35 premières minutes étaient de bonne augure."

Sur le papier, plus que sur le terrain, un monde d'écart entre le RWDM Brussels et Seraing

Sur la feuille de match, un seul élément pouvait servir de comparaison entre les deux équipes : la jeunesse du noyau. Seuls cinq joueurs étaient nés avant le 1er janvier 2000. Mais dans les individualités, le RFC Seraing était une classe en-dessous de son adversaire.

"Je n'en veux pas à mes joueurs, je suis content de la première période. Nos erreurs sont évitables. Par contre, je suis très fâché de la seconde période, des attitudes de certains qui sont rentrés. On a vu des signes de frustration chez des joueurs qui n'ont pas commencé le match plutôt que des joueurs qui veulent changer le cours du match. Ça, ça me pose problème et c'est le message général donné à la fin du match."

"Pour le reste, il faut comparer ce qui est comparable. Individuellement, ils ont mis le budget de toute notre équipe pour un seul joueur. Ilyes Ziani nous a posé des problèmes au milieu, personne n'a su le contenir. Ils ont le luxe d'avoir Olivier Dumont sur le banc. Il faut comparer ce qui est comparable et ils étaient bien plus forts que nous en seconde période. Le regret vient des erreurs individuelles", a conclu Kevin Caprasse.

RFC Seraing
RWDM Brussels
Kevin Caprasse

