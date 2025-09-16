"Je le savais depuis février" : pourquoi Promise David est resté à l'Union, contre toute attente

Cet été, les spéculations ont été nombreuses autour de l'avenir de Promise David. L'attaquant canadien, co-meilleur buteur de l'Union la saison dernière, était courtisé par plusieurs clubs, et un transfert semblait être la suite logique. Il est finalement resté à Bruxelles.

Avec 24 buts inscrits la saison dernière, comme Franjo Ivanovic, Promise David intéressait plusieurs clubs cet été. Mais selon lui, la question d'un départ estival ne s'est jamais vraiment posée. "Je savais depuis février que je resterais", a-t-il confié à La Dernière Heure. "Je suis tombé amoureux de l'Union, alors pourquoi partirais-je ? Ce n'était pas une décision difficile, même si elle peut paraître surprenante pour le monde extérieur."

L'attaquant canadien souligne que la qualification en Ligue des Champions a joué un rôle important, mais n'a certainement pas été le seul facteur déterminant son choix. "Bien sûr, je veux entendre cet hymne et vivre cette aventure. Mais j'aime aussi mes coéquipiers, le jeu et le club. Tout s'est parfaitement déroulé."

Promise David veut confirmer avant de quitter l'Union

Pendant le mercato, l'intérêt pour lui est resté élevé, mais David a gardé son sang-froid. "J'éteignais souvent mon téléphone", dit-il en riant. "On me demandait si certaines rumeurs étaient vraies, mais je savais que je n'allais nulle part. C'était même amusant de lire ce qui se disait."

Malgré les départs de joueurs comme Sadiki et Ivanovic, David ne s'est jamais senti prêt à quitter le club. "Chaque joueur suit son propre chemin. Pour moi, il était logique de rester et de continuer à progresser à l'Union. Je pense que c'est le meilleur endroit pour mon développement."

Auteur de deux buts depuis le début de la saison, il espère dépasser ses statistiques du dernier exercice. "J'ai des objectifs personnels, mais je les garde pour moi. Si je les atteins, cela signifiera que l'Union est définitivement en bonne position. C'est l'essentiel, au final." Cela passera par une bonne prestation au PSV Eindhoven, ce mardi soir en Ligue des Champions.