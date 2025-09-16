Interview Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"

Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"
Photo: © photonews
C'était un moment très attendu par les supporters et, certainement, par Besnik Hasi : Killian Sardella a retrouvé une place de titulaire ce dimanche. Avec un assist à la clef. II s'est exprimé sur sa longue absence et son amour d'Anderlecht après la rencontre.

Il ne s'en était pas caché avant la rencontre : la blessure de Killian Sardella a changé sa vision des choses. Après avoir presque "oublié qu'il était pro", le latéral du RSC Anderlecht, qui envisageait un départ, préfère désormais profiter de ce qu'il a entre les mains, et son retour contre Genk, il l'a clairement savouré. 

"C'est un partage qui au vu des circonstances, vaut plus qu'un point. Mais c'est aussi un point bien mérité pour l'équipe. C'est un peu comme contre l'Union, où on fait un bon match mais on perd, ici, on en fait un bon à 10 contre 11 et on ne gagne pas", déclarait d'abord Sardella au sujet de la rencontre.

"On a pas mal de matchs à domicile à venir, et on sent le soutien de notre public. Oui, ils ont été très critiques, mais c'est légitime, car nous avons eu des travers, notamment en Coupe d'Europe", pointe-t-il, avant d'évoquer son retour, six mois plus tard, dans le onze de base. 

Quand ça fait six mois que vous êtes à la maison, retrouver cette adrénaline, c'est fort 

"Je pense que je peux être très fier de moi, car je reviens quand même de loin, six mois de blessure. J'ai eu peu de temps de jeu, quelques minutes à l'Union, une mi-temps en amical. Revenir directement dans le bain contre Genk, et en plus en étant longtemps à 10, je crois que je m'en sors bien", estime Sardella avec le sourire. Une titularisation couronnée par un assist.

"Je suis très content de mon assist et soulagé, oui, notamment par le fait que le public, le coach, la direction aient gardé confiance en moi. Ca m'a permis de monter sur le terrain avec confiance, je savais ce que je devais faire". Le match du "ket" de Neerpede n'était en effet pas celui d'un joueur revenant de 6 mois d'absence.

Sardella aurait-il quitté Anderlecht sans sa blessure ? 

"J'ai plus de 100 matchs en pro, ça aide (sourire). Mais nous avons énormément travaillé avec le staff médical, on a quand même bien fait les choses. On ne s'est pas précipité, car ça fait tout de même deux mois que je m'entraîne sur le terrain, ça ne tombe pas du ciel", pointe-t-il. Son premier tacle réussi, sur Junya Ito, il l'a tout de même célébré comme un but. 

"Oui, quand ça fait 6 mois que vous êtes à la maison, retrouver cette adrénaline, c'est fort, comme émotion. J'ai tout lâché", rigole Sardella. "Regarder des matchs à la télé ou depuis la tribune, c'est long. C'est pour ça que j'ai joué avec beaucoup de rage. Je voulais rendre quelque chose aux supporters qui attendaient un peu ça". 

Avant la rencontre, dans un épisode de Neerpede Inside consacré à son retour de blessure, Killian Sardella s'était déjà ouvert sur son changement de mentalité. "On en veut toujours plus et je vais être honnête, la saison passée, je pensais à un départ. Mais je me suis blessé et après, tu relativises. J'ai pris le temps de réfléchir, je me suis dit que j'étais bien ici, que j'aimais ce club". 

Après des débuts en équipe national et un changement progressif de statut, il a tout de même fallu digérer cette déception. "J'ai digéré assez vite", affirme-t-il. "Dès que je me suis fait opérer, je savais que j'allais rester cet été. J'étais déjà focus sur cette saison. C'était la meilleure des choses de rester, j'ai un contrat jusqu'en 2028 et je suis bien ici. Si des clubs se sont informés ? Oui, comme à chaque mercato, mais en étant blessé, c'est compliqué. Et je savais que j'allais rester de toute façon", conclut Killian Sardella avec fermeté. Ce sera peut-être pour l'été prochain, et si c'est le cas, c'est que le Diable Rouge est revenu à son meilleur niveau. 

