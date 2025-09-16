Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters

Le futur du football belge ? Le Club de Bruges lance un partenariat avec un géant de la technologie pour ses supporters
Photo: © photonews
À l'image du monde qui nous entoure, le football évolue à grande vitesse. Et le Club de Bruges compte bien rester dans l'air du temps.

Le Club de Bruges lance une 'Carte Club Pay' personnalisée pour ses supporters, une carte qui fonctionne comme une carte bancaire standard et permettra des paiements en magasin et en ligne. Cette initiative est le fruit d'une collaboration avec Mastercard et le prestataire de services financiers belge Auric.

L'offre a été envoyée à 29 000 abonnés et supporters prioritaires, 5 000 ont déjà passé commande. La carte va au-delà d'une carte de fidélité classique et combine des fonctionnalités bancaires avec des avantages commerciaux pour les fans, rapporte De Tijd.

La carte est liée à un numéro de compte existant dans n'importe quelle banque, ce qui signifie que les fans n'ont pas besoin d'ouvrir un nouveau compte. Ainsi, le Club se distingue de l'exemple portugais de Benfica, qui exige l'ouverture d'un nouveau compte bancaire pour sa carte.

Des partenariats étendus ?

Mastercard perçoit un petit pourcentage comme dans toute transaction, tandis qu'Auric et le Club de Bruges bénéficient des achats chez les partenaires. Une partie de l'argent dépensé par les supporters revient au club et peut notamment être utilisée pour des produits dérivés, des billets ou la restauration.

Auric gère le traitement financier et la plateforme qui offre un aperçu des transactions. Le Club de Bruges voit les montants dépensés par les acheteurs, mais pas les produits spécifiques achetés. Ainsi, la confidentialité des supporters est préservée.

Le réseau de partenaires comprend entre autres River Woods, DAZN, le club de padel Arenal et l'entreprise d'alimentation pour animaux Just Russel. Le Club de Bruges envisage d'augmenter ce nombre au cours des prochaines années et constate également un intérêt de la part de clubs étrangers en Angleterre, en France, en Allemagne et en Espagne.


FC Bruges

