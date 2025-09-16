L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison

L'une des futures grosses ventes d'Anderlecht ? Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour une sensation du début de saison
Photo: © photonews
Anderlecht a décidé de frapper fort pour blinder Nilson Angulo. L'Equatorien devrait prolonger son contrat jusqu'en 2029.

La prolongation de contrat de Nilson Angulo n'est pas un hasard. Sous Besnik Hasi, Angulo est devenu au cours des derniers mois un titulaire incontesté. À 21 ans, l'ailier allie vitesse et efficacité, et s'est rapidement imposé comme un élément clé sur les flancs des Mauve & Blanc.

Pendant le mercato estival, des clubs étrangers s'étaient déjà manifestés, notamment en provenance d'Espagne, mais Anderlecht est resté inflexible. Le club a privilégié sa stabilité, dans un mercato qui avait vu plusieurs autres cadres recevoir leur bon de sortie - sans forcément quitter le club. 

Angulo avait un contrat au RSCA jusqu'en 2027, qui aurait signifié une vente quasi-inévitable et à prix réduit l'été prochain. Cela aussi, Olivier Renard voulait l'éviter. D'où une prolongation prévue jusqu'en 2029, et ce alors que la valeur marchande de Nilson Angulo devrait grimper considérablement. 

En effet, en plus de son excellent début de saison avec Anderlecht, Angulo s'est mis en évidence avec la sélection équatorienne... et disputera la Coupe du Monde 2026. S'il y brille, des offres importantes pourraient arriver dès l'été prochain. 

Nilson Angulo lui-même s'y retrouve, car il devrait bénéficier d'une importante augmentation salariale avec ce nouveau contrat. Et après les échecs des dossiers Verschaeren et Stroeykens, c'est une belle réussite pour la direction sportive du Sporting...

Anderlecht
Nilson Angulo

