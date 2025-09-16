Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"

Nommé capitaine au RWDM Brussels, l'ex-Rouche Ilyes Ziani l'assure : "Le top 6, le top 3, puis le haut de tableau"
Ilyes Ziani et le RWDM Brussels ont déroulé face à Seraing dimanche. L'ancien joueur du SL16 FC, désormais capitaine des Molenbeekois, aurait pu quitter le club cet été. Resté à Edmond Machtens, il affiche aujourd'hui de grandes ambitions.

Après un 4/9 et une première défaite au stade Edmond Machtens, le RWDM Brussels se devait de réagir ce dimanche contre Seraing. Les Molenbeekois l’ont parfaitement fait en s’imposant 5-0. Après la rencontre, Ilyes Ziani estimait que cette victoire pouvait lancer la saison des Bruxellois.

"Après la défaite contre Beveren, on se devait de réagir, et on l’a fait avec cinq buts et une clean sheet. On relance notre saison (...) Je connais la qualité de l’équipe, notre place est en D1. On a raté le coche la saison passée, ça peut aller très vite."

Quand on sera rentrés dans le top 6, ça va dérouler"

"Le top 6 est un objectif pour le moment. Quand on perd contre Beveren à la maison, ça peut semer le doute, mais une fois que nous serons entrés dans le top 6, ça va dérouler. Top 3, puis on ira titiller le haut de tableau."

Avec un changement de nom et un nouvel entraîneur, le RWDM Brussels a connu de nombreuses nouveautés cet été. Les différents éléments doivent encore trouver leurs automatismes.

"Dans l’équipe, on a des profils intéressants pour être une équipe dominante. Certains joueurs, avec le match d’aujourd’hui comme référence, vont se rendre compte de la qualité du groupe et on pourra évoluer. On est une nouvelle équipe, certains joueurs prennent encore leurs marques. On leur laisse le temps, mais quand tout sera en place, on va dérouler."

Des discussions avec d'autres clubs, puis le brassard de capitaine pour Ilyes Ziani au RWDM

Le médian offensif affiche une grande confiance en son équipe et dans le projet molenbeekois. Pourtant, il y a quelques semaines encore, il figurait, comme d’autres, parmi les joueurs susceptibles de quitter le stade Edmond Machtens. Ziani évoque des intérêts, mais rien de concret.

"Vous connaissez le football, on est parfois cités dans certains clubs. Il y a eu des discussions, mais sans plus. Je l’ai dit dès le début : je suis bien à Molenbeek. Ils m’ont accueilli à bras ouverts quand je sortais d’une saison compliquée au Standard, je me sens bien ici, à la maison. C’est pour ça que je suis resté avec le brassard. J’ai certaines responsabilités en plus par rapport à l’année dernière."

Un jeune capitaine, qui symbolisait la "jeune" feuille de match de cette rencontre de Challenger Pro League, puisque seuls cinq joueurs nés avant le 1er janvier 2000 y figuraient. Ziani, novice dans cet art, n'hésite pas à se faire aider.

"À 22 ans, certains pourraient dire que c’est jeune. Mais je suis quelqu’un de calme et réfléchi, je suis leader en dehors comme sur le terrain. Mais à cet âge, ce n’est pas toujours facile. C’est pourquoi un groupe de capitaines et le staff m’épaulent."

