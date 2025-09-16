Un véritable jackpot à aller chercher : voici les primes que l'Union et Bruges peuvent remporter en Ligue des Champions

L'Union Saint-Gilloise lance sa campagne de Ligue des Champions ce mardi soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. Voici ce que peuvent espérer récolter les clubs belges dans la compétition.

C’est le grand jour pour l’Union Saint-Gilloise, qui dispute son premier match de Ligue des Champions sur la pelouse du PSV Eindhoven, ce mardi soir. Les joueurs de Sébastien Pocognoli tenteront déjà de se rapprocher de leur objectif de onze points, synonyme de qualification probable pour le tour suivant.

Cette qualification serait un superbe accomplissement sur le plan sportif, et elle changerait également la vie du club bruxellois d’un point de vue financier. Comme le Club de Bruges la saison dernière, qui avait récolté près de 60 millions d’euros, l’Union pourrait elle aussi toucher la poule aux œufs d’or dans cette compétition.

Bruges et l'Union à la recherche du pactole en Ligue des Champions

Grâce à sa qualification, la RUSG est déjà certaine d’empocher 24,5 millions d’euros : 18,62 M€ de prime de qualification, 1,1 M€ basé sur le coefficient européen des dix dernières années et 4,8 M€ liés au « pilier valeur », c’est-à-dire aux droits médiatiques et commerciaux des clubs belges. Près de 25 millions, c’est conséquent, mais l’Union reste loin du Club de Bruges (près de 40 M€) ou encore de Manchester City (60 M€ garantis dès le départ de la compétition). Seuls Paphos et le Kairat Almaty débutent avec un revenu plus faible que la RUSG.

Ensuite, c’est sur la performance que l’Union, comme l’ensemble des clubs belges, peut espérer engranger gros. L’UEFA attribue 700 000 € par point et une prime supplémentaire pour chaque place gagnée. Pour la 24e place, synonyme de qualification pour le tour suivant, la prime serait de 3,5 millions d’euros. Dépasser cette phase de ligue rapporterait par ailleurs 1 million d’euros aux Unionistes.

En cas de 24e place – difficile à atteindre, mais pas impensable – l’Union pourrait donc empocher près de 37 millions d’euros grâce à la Ligue des Champions. Un montant que le Club de Bruges est déjà certain de percevoir, la grande différence entre nos deux représentants belges se situant dans le coefficient UEFA des dix dernières années.

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 18:45 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 18:45 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 21:00 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 21:00 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 17/09 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Inter
Liverpool Liverpool 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
