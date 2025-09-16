Une particularité de la Pro League : le nombre colossal de joueurs partis après la première journée du championnat

10 % des joueurs alignés lors de la première journée de Jupiler Pro League ont depuis quitté leur club, l'une des conséquences de la fermeture tardive du mercato estival en Belgique.

Le mercato estival en Belgique a fermé ses portes il y a un peu plus d'une semaine, entre la sixième et la septième journée de Jupiler Pro League. Il s'agit évidemment d'une particularité de notre pays.

Les équipes qui disputent la première journée de championnat ne sont plus du tout les mêmes que celles alignées au début du mois de septembre. Cette mesure a été mise en place pour permettre aux clubs de réagir en cas de départ tardif d'un de leurs joueurs vers l'un des cinq grands championnats européens.



Elle a des conséquences assez étonnantes : selon les chiffres calculés par Voetbal Primeur, sur les 242 joueurs utilisés lors de la première journée de Jupiler Pro League (16 × 11 titulaires et 66 remplaçants, soit une moyenne de 4 par équipe), 24 ont depuis quitté leur club. Cela représente environ 10 % des joueurs ayant évolué lors de la journée d'ouverture.

Charleroi très impacté, le Standard et la RAAL épargnés

On retrouve évidemment des noms phares de notre championnat, comme Kasper Dolberg, Jan-Carlo Simic, Mahamadou Doumbia, Michel-Ange Balikwisha, Jérémy Petris, Nikola Stulic, Michal Skoras, Aurélien Scheidler, Tolu Arokodare, Alessio Castro-Montes, Charles Vanhoutte ou encore Adriano Bertaccini.

Avec cinq joueurs concernés, le Sporting Charleroi est le club qui a connu le plus de changements depuis fin juillet. Au Standard, au Cercle de Bruges, à la RAAL, à Louvain et à Zulte, aucun joueur utilisé lors de la première journée n'a quitté le club depuis. Chez les Rouches, Daryl Leunga Leunga et Yann Gboua étaient restés sur le banc à la RAAL avant de s'en aller. Ils ne rentrent donc pas dans cette statistique, qui illustre les nombreux changements que peut connaître un club d'un championnat dit "tremplin", comme en Belgique.