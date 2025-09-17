🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match
Photo: © photonews
Les joueurs et le staff de l'AS Monaco ne sont pas près d'oublier leur voyage vers Bruges... à condition qu'ils parviennent à rejoindre la Belgique.
Le Club de Bruges et l’AS Monaco lancent leur campagne de Ligue des champions ce jeudi. Le match débutera à 18h45 au stade Jan Breydel.
À condition que les Monégasques arrivent à Bruges. L’avion devait décoller ce soir, mais un problème de dernière minute a entraîné l’annulation du vol.
🚨🚨AS MONACO— LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025
❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !
😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO
Un problème de climatisation a empêché l’avion de décoller pour la Belgique. Les images parlent d’elles-mêmes.
Les joueurs de Monaco ont patienté de longues minutes, en sueur sous la chaleur, attendant une solution qui n’est jamais arrivée.
Bruges pourra-t-il profiter de cette préparation perturbée ?
Une nouvelle tentative est prévue demain à 11 heures. Autrement dit, dans le meilleur des scénarios, Monaco ne posera le pied en Belgique que quelques heures avant le coup d’envoi.
