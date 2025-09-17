Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

Jeudi à 18h45, le Club de Bruges affrontera l'AS Monaco pour son entrée en Ligue des champions. Avant ce choc, Nicky Hayen s'est longuement exprimé en conférence de presse.

Ces derniers jours, l’incertitude concernant Joaquin Seys a alimenté les discussions. Blessé aux ischio-jambiers, la première question en conférence de presse à Bruges a été de savoir s’il sera présent contre l’AS Monaco.

Seys pas prêt pour être titulaire

Le joueur a repris l’entraînement collectif mercredi. "Il a participé à toutes les séances ces deux derniers jours et il a plutôt bien encaissé la charge", a expliqué Nicky Hayen.



Lire aussi… 🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

"Notre intention est de l’intégrer dans la sélection et de voir comment il réagit. Mais débuter le match ? Ce n’est pas une option", a tranché l’entraîneur du Club de Bruges.

Comment faire la différence contre Monaco ?

Tout dépendra de la feuille de match. "Nous ne devons pas sous-estimer Monaco. Beaucoup ne suivent pas de près le football français, mais c’est une équipe compacte qui met une grosse pression."

"Ils laissent très peu d’espaces. Mais il y a des possibilités si on parvient à casser leur pressing. À nous de jouer à notre meilleur niveau, comme nous avons pu le montrer en Ligue des champions."