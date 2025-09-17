"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

Philippe Clément est sans club depuis fin février. Selon lui, du nouveau va bientôt arriver le concernant, mais un retour en Belgique ne semble pas d'actualité.

Philippe Clément est sans club depuis fin février et son départ des Rangers. Il refuse d'utiliser le terme "licenciement" après sa fin de parcours en Écosse.

"J'ai peut-être rejoint le club au mauvais moment, comme à Monaco. Mais je suis toujours apprécié dans ces clubs, ils reconnaissent mon travail", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.



Un nouveau défi arrivera "prochainement" pour Philippe Clément

Invité à se prononcer sur la rencontre de Ligue des champions de ce jeudi entre deux de ses anciens clubs, Bruges et Monaco, Philippe Clément se remet actuellement d'une seconde opération à la hanche. Il sera néanmoins prêt à reprendre du service d'ici quelques semaines.

L'entraîneur de 51 ans est convaincu qu'une nouvelle opportunité se présentera bientôt. De préférence à l'étranger, pour découvrir de nouvelles cultures et vivre de nouvelles aventures, comme à Monaco et à Glasgow. Il exclut également un poste de sélectionneur national : Clément apprécie encore trop d'être sur le terrain au quotidien.

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs ont circulé le concernant. Une arrivée à l'Antwerp, voire au Standard de Liège, a été évoquée. "Je ne dis pas oui ou non. Je sais que vous aimeriez lire ça dans les journaux, mais ce n'est pas juste pour les gens qui y sont en place actuellement. Mais du nouveau va certainement bientôt arriver", a-t-il conclu.