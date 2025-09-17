Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Jeudi, le Club de Bruges accueillera l'AS Monaco au Jan Breydelstadion, en Ligue des Champions. Une rencontre particulière pour Philippe Clément, qui a dirigé les deux clubs. Toujours attentif au parcours de ses anciennes équipes, l'entraîneur s'est prêté à l'exercice de l'analyse d'avant-match.

Au vu des performances européennes du Club de Bruges ces dernières saisons, Philippe Clément estime que les chances sont équilibrées. "Au départ, c'est du 50-50", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "Mais comme le Club de Bruges joue à domicile, soutenu par des supporters aussi fervents, je dirais plutôt 60-40. Monaco est encore en train de chercher ses repères, le déclic n’est pas encore venu."

Clément reconnaît toutefois le potentiel de l’équipe monégasque. "Ils ont pris 9 points sur 12 en Ligue 1, mais je n’ai pas encore vu de prestation pleinement convaincante. Pourtant, ils possèdent des joueurs capables de faire basculer un match à tout moment. Balogun et Biereth, par exemple, en attaque. Sur l’aile, il y a Akliouche, qui a débuté avec moi et qui est désormais international français."

Minamino ou Golovin peuvent également percuter par la droite, tandis que les latéraux apportent une vraie dynamique offensive. "Au milieu, Zakaria est beaucoup plus expérimenté que lorsqu’il était sous mes ordres. Et en défense centrale, ils ont toujours deux joueurs costauds : Dier, Salisu ou Kehrer. Franchement, ils ont de la qualité à tous les postes."

Malgré cela, Clément estime que les Brugeois ont les armes pour frapper fort. "Monaco est dangereux en transition, mais le Club de Bruges l’a aussi montré lors de ses dernières campagnes européennes. Avec un bloc compact, un pressing efficace et une transition rapide, ils peuvent faire la différence. La clé reste Hans Vanaken : ses ballons dans le dos de la défense seront essentiels."

L’ancien entraîneur brugeois et monégasque conclut sur une note d’optimisme. "Le Club a prouvé tout au long de son histoire qu’il pouvait rivaliser avec les plus grandes équipes. C’est ce qui rend ce tirage de Ligue des Champions si excitant. On peut s’attendre à un match fantastique."