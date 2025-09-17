Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Jeudi, le Club de Bruges accueillera l'AS Monaco au Jan Breydelstadion, en Ligue des Champions. Une rencontre particulière pour Philippe Clément, qui a dirigé les deux clubs. Toujours attentif au parcours de ses anciennes équipes, l'entraîneur s'est prêté à l'exercice de l'analyse d'avant-match.

Au vu des performances européennes du Club de Bruges ces dernières saisons, Philippe Clément estime que les chances sont équilibrées. "Au départ, c'est du 50-50", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "Mais comme le Club de Bruges joue à domicile, soutenu par des supporters aussi fervents, je dirais plutôt 60-40. Monaco est encore en train de chercher ses repères, le déclic n’est pas encore venu."

Clément reconnaît toutefois le potentiel de l’équipe monégasque. "Ils ont pris 9 points sur 12 en Ligue 1, mais je n’ai pas encore vu de prestation pleinement convaincante. Pourtant, ils possèdent des joueurs capables de faire basculer un match à tout moment. Balogun et Biereth, par exemple, en attaque. Sur l’aile, il y a Akliouche, qui a débuté avec moi et qui est désormais international français."

Minamino ou Golovin peuvent également percuter par la droite, tandis que les latéraux apportent une vraie dynamique offensive. "Au milieu, Zakaria est beaucoup plus expérimenté que lorsqu’il était sous mes ordres. Et en défense centrale, ils ont toujours deux joueurs costauds : Dier, Salisu ou Kehrer. Franchement, ils ont de la qualité à tous les postes."

"Le Club de Bruges a 60 % de chances de gagner"

Malgré cela, Clément estime que les Brugeois ont les armes pour frapper fort. "Monaco est dangereux en transition, mais le Club de Bruges l’a aussi montré lors de ses dernières campagnes européennes. Avec un bloc compact, un pressing efficace et une transition rapide, ils peuvent faire la différence. La clé reste Hans Vanaken : ses ballons dans le dos de la défense seront essentiels."

L’ancien entraîneur brugeois et monégasque conclut sur une note d’optimisme. "Le Club a prouvé tout au long de son histoire qu’il pouvait rivaliser avec les plus grandes équipes. C’est ce qui rend ce tirage de Ligue des Champions si excitant. On peut s’attendre à un match fantastique."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Monaco en live sur Walfoot.be à partir de 18:45 (18/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Monaco
Philippe Clement

Plus de news

Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure Interview

Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure

13:30
"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

08:30
Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

12:40
Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

12:20
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

11:40
Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

12:00
Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

11:20
The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

11:00
L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

10:00
Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

10:30
De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

09:30
Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

07:40
Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

09:00
"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

08:00
1
Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

07:20
Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

06:40
1
(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League Interview

(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League

07:00
Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

Après une saga interminable, Joel Ordoñez... prolonge au Club de Bruges

19:20
Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

Ligue des Champions : Vermeeren et Marseille battus à 11 contre 10, énorme contre-performance de Benfica

23:09
Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

Vincent Kompany ne se cache pas avant d'entrer en lice en Ligue des Champions

22:30
Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

22:00
"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

"Une classe exceptionnelle" : Bounida continue à séduire... même si c'est toujours avec l'équipe B

21:40
🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

🎥 Pâle en équipe nationale, Leandro Trossard brille encore avec Arsenal en Ligue des Champions

21:00
Et si le meilleur transfert de La Gantoise n'était pas Michal Skoras ?

Et si le meilleur transfert de La Gantoise n'était pas Michal Skoras ?

21:20
Voici les arbitres pour la 8e journée de Jupiler Pro League : Nathan Verboomen arbitre le match phare

Voici les arbitres pour la 8e journée de Jupiler Pro League : Nathan Verboomen arbitre le match phare

20:20
🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

20:00
1
Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

19:40
La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

La Pro League, parmi les pays offrant le plus de temps de jeu aux jeunes : voici les clubs leaders

18:40
Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

Après Saint-Trond, un deuxième club de Pro League proche de passer sous pavillon japonais

19:00
Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses" Interview

Killian Sardella, de retour, s'exprime : "J'ai pensé à un départ, mais ma blessure m'a fait réaliser des choses"

18:00
Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

Après son échec au Standard, Noah Ohio sur une voie de garage : "Pas assez bon"

18:20
Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

17:30
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16:30
3
Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

Appel ou pas ? Anderlecht a pris sa décision concernant la sanction de Tristan Degreef

17:00
Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

Bon en Europe, pas suffisant en championnat : Bruges inquiète dans un secteur en particulier et doit rectifier le tir

16/09
"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

"Indigne d'un capitaine" : les propos de Colin Coosemans après l'erreur de Degreef ne plaisent pas

16:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao - Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid - Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica - FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18:45 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 18:45 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Inter
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved