La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

Une victoire 6-0 contre les Glasgow Rangers (9-1 scores cumulés), une démonstration 1-3 sur la pelouse du PSV Eindhoven : le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise font sensation en Europe. En Jupiler Pro League aussi, ils sont d'ores et déjà les grands favoris.

Imagine-t-on de telles victoires en Europe de la part de n'importe quelle autre équipe belge ? En ridiculisant les Rangers et le PSV Eindhoven en l'espace de quelques semaines, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont confirmé qu'ils étaient les porte-étendards de notre football à l'échelle continentale.

Ce jeudi, Bruges reçoit l'AS Monaco et on ne serait pas surpris si les Blauw & Zwart prenaient les trois points. Ce serait dans la droite lignée de ce qu'ils ont proposé en Europe ces dernières années. Pendant ce temps, si fort heureusement, Genk a roulé sur le Lech Poznan en préliminaires de l'Europa League, Anderlecht a manqué les poules de la Conference League après deux humiliations à Häcken et Athènes.



Bruges et l'Union prennent leur envol

Mais les participations répétées de Bruges et de l'USG aux meilleures compétitions européennes, ainsi que les ventes, chaque été, de leurs meilleurs joueurs pour des fortunes, font effet boule de neige. Une simple participation à la Champions League rapporte près de 25 millions d'euros ; une victoire en phase de ligue rapporte 2,1 millions, déjà remportés par l'Union ce mardi donc.

Les 11 points de Bruges la saison passée avaient rapporté 7,7 millions en plus de la prime de participation, auxquels s'ajoutaient les primes de classement. Bref : un jackpot complet, et les Gazelles ont vendu cet été pour un total de 83,5 millions. Des sommes qui auraient été inférieures sans les performances européennes. L'USG, de son côté, a vendu pour 69 millions ; après une saison en Champions League, ce sera peut-être encore mieux l'été prochain.

Pour des clubs belges, ces sommes sont délirantes, et les conséquences sont claires : l'écart entre ce duo de tête et le reste du championnat se creuse. Il suffit de regarder le niveau de jeu général en Pro League pour se rendre compte de ce fossé. La défaite de Bruges à la RAAL rend peut-être notre réflexion bancale, mais ce genre de faux-pas peut arriver. On ne doute pas une seule seconde qu'à moyen et long terme, deux clubs seulement survoleront le championnat : l'Union et Bruges.

Le Racing Genk, troisième roue du vélo, reste certainement un cran au-dessus du reste mais ne parvient pas à passer le palier requis pour évoluer au même niveau que le duo de tête. Un duo qui pourrait, à terme, commencer à ressembler aux clubs de Glasgow en D1 écossaise : rois d'un championnat de plus en plus largué. La situation dramatique de l'Antwerp, de La Gantoise, d'Anderlecht et du Standard n'aide pas à l'émulation. On ne peut que se réjouir de voir nos deux plus fiers représentants briller en Europe. Mais on doit aussi espérer qu'assez vite, ils ne soient pas les deux seuls à être à niveau...