La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Une victoire 6-0 contre les Glasgow Rangers (9-1 scores cumulés), une démonstration 1-3 sur la pelouse du PSV Eindhoven : le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise font sensation en Europe. En Jupiler Pro League aussi, ils sont d'ores et déjà les grands favoris.

Imagine-t-on de telles victoires en Europe de la part de n'importe quelle autre équipe belge ? En ridiculisant les Rangers et le PSV Eindhoven en l'espace de quelques semaines, le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont confirmé qu'ils étaient les porte-étendards de notre football à l'échelle continentale.

Ce jeudi, Bruges reçoit l'AS Monaco et on ne serait pas surpris si les Blauw & Zwart prenaient les trois points. Ce serait dans la droite lignée de ce qu'ils ont proposé en Europe ces dernières années. Pendant ce temps, si fort heureusement, Genk a roulé sur le Lech Poznan en préliminaires de l'Europa League, Anderlecht a manqué les poules de la Conference League après deux humiliations à Häcken et Athènes.

Lire aussi… Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

Bruges et l'Union prennent leur envol

Mais les participations répétées de Bruges et de l'USG aux meilleures compétitions européennes, ainsi que les ventes, chaque été, de leurs meilleurs joueurs pour des fortunes, font effet boule de neige. Une simple participation à la Champions League rapporte près de 25 millions d'euros ; une victoire en phase de ligue rapporte 2,1 millions, déjà remportés par l'Union ce mardi donc.

Les 11 points de Bruges la saison passée avaient rapporté 7,7 millions en plus de la prime de participation, auxquels s'ajoutaient les primes de classement. Bref : un jackpot complet, et les Gazelles ont vendu cet été pour un total de 83,5 millions. Des sommes qui auraient été inférieures sans les performances européennes. L'USG, de son côté, a vendu pour 69 millions ; après une saison en Champions League, ce sera peut-être encore mieux l'été prochain.

Pour des clubs belges, ces sommes sont délirantes, et les conséquences sont claires : l'écart entre ce duo de tête et le reste du championnat se creuse. Il suffit de regarder le niveau de jeu général en Pro League pour se rendre compte de ce fossé. La défaite de Bruges à la RAAL rend peut-être notre réflexion bancale, mais ce genre de faux-pas peut arriver. On ne doute pas une seule seconde qu'à moyen et long terme, deux clubs seulement survoleront le championnat : l'Union et Bruges. 

Le Racing Genk, troisième roue du vélo, reste certainement un cran au-dessus du reste mais ne parvient pas à passer le palier requis pour évoluer au même niveau que le duo de tête. Un duo qui pourrait, à terme, commencer à ressembler aux clubs de Glasgow en D1 écossaise : rois d'un championnat de plus en plus largué. La situation dramatique de l'Antwerp, de La Gantoise, d'Anderlecht et du Standard n'aide pas à l'émulation. On ne peut que se réjouir de voir nos deux plus fiers représentants briller en Europe. Mais on doit aussi espérer qu'assez vite, ils ne soient pas les deux seuls à être à niveau...

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
PSV

Plus de news

Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

15:00
Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

19:30
"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

18:00
"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

16:30
Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

16:00
Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

13:00
"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

19:03
L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

L'Union a découvert l'ivresse de la Ligue des Champions : "Whisky ou rhum, peu importe ce qu'ils ont"

10:00
Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues" Interview

Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues"

18:20
Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

Le message du président de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht et ses supporters

11:20
1
Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

17:30
"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

"Une défaite scandaleuse" : la presse néerlandaise sous le choc après la victoire de l'Union

08:00
2
Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:00
2
Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

Sébastien Pocognoli, fier chef d'orchestre : "L'un des meilleurs matchs depuis que je suis entraîneur"

07:20
"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

15:30
3
Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

14:40
Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

14:20
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast : les "kets" de Kompany lui donnent raison, quelques années plus tard

11:40
1
Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

14:00
3
Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure Interview

Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure

13:30
"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

08:30
Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

Promise David savoure : "On voulait montrer que l'Union a sa place ici"

22:00
Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

Des changements à prévoir pour Charleroi à Genk ? La réponse de Rik De Mil

12:40
Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

Rejeté par Anderlecht puis par Genk, Anouar Ait El Hadj savoure son heure de gloire en Ligue des Champions

06:40
1
Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

Frustré par Anderlecht, Genk veut faire payer l'addition à Charleroi : "Leur manière de jouer nous convient mieux"

12:20
Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

Un ancien d'Anderlecht croit encore aux Diables : "Mon rêve, c'est de jouer la Coupe du monde"

12:00
The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

The Special One is back : José Mourinho va retourner dans l'un de ses anciens clubs, avec un Diable sous ses ordres

11:00
🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

🎥 Le but fantastique d'Anouar Ait El Hadj pour faire 0-2 au PSV !

20:00
2
Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

Après Puertas et Moris, un autre Unioniste vers l'Arabie Saoudite ? "Je dirais oui sans hésiter"

16/09
Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

Officiel : Genk se renforce en débauchant un membre du staff des Diables Rouges

10:30
De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

09:30
Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

Bruges a dû s'avouer vaincu : une tournée belge qui pourrait déboucher sur plusieurs contrats en Pro League

07:40
Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

Le marasme continue pour Hasi : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ilay Camara

09:00
Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

Débuts compliqués pour les jeunes de l'USG en Youth Cup, giflés par le PSV Eindhoven

16/09
Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

Ca colle à l'image du club : deux supporters de l'Union vont à Eindhoven... en vélo !

16/09
3
(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League Interview

(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 1-0 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Inter
Liverpool Liverpool 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18/09 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 18/09 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved