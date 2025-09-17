L'Antwerp avait le choix : Senne Lammens aurait pu rejoindre un autre grand club que Manchester United

Senne Lammens est le nouveau gardien de Manchester United. Pourtant, un autre grand club était prêt à le recruter cet été.

Manchester United, Aston Villa et Galatasaray ont tenté jusqu’à la dernière minute d’attirer Senne Lammens. Mais un autre grand nom du football européen s’est intéressé de très près au gardien belge.

D’après les médias italiens, l’Inter Milan a suivi le dossier de très près. Mieux encore, le jeune gardien belge était la priorité de Gianluca Spinelli.

L’Inter intéressé

L’entraîneur des gardiens de l’Inter a appelé d’anciens et actuels coéquipiers de Lammens pour se renseigner sur lui. Ce qui n’a fait que renforcer son intérêt pour le Belge.

L’Inter pensait à Lammens pour remplacer Yann Sommer. Mais comme le gardien suisse est resté à Milan, le club lombard a compris que le Belge n’allait pas accepter un rôle de doublure.

Old Trafford

Finalement, Lammens a signé jusqu’en 2023 avec Manchester United. Les Red Devils ont déboursé près de 25 millions d’euros pour convaincre l’Antwerp de céder son gardien belge.