Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

Muzamel Rahmat
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a dominé Chelsea 3-1 à l'Allianz Arena. Grâce à un doublé de Harry Kane. Les Bavarois restent invaincus en ce début de saison toutes compétitions confondues.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany poursuit sa série d'invincibilité. Invaincus depuis le début de saison, les Bavarois ont confirmé leur solidité en Ligue des champions en dominant Chelsea à l’Allianz Arena. Un choc qui a tenu toutes ses promesses.

Le match démarre prudemment, mais c’est Michael Olise qui débloque la situation. Son centre trompe la défense londonienne et finit dans les filets après un contre malheureux de Trevoh Chalobah. Quelques minutes plus tard, Harry Kane provoque un penalty et le transforme lui-même.

Chelsea ne tarde pas à réagir. Cole Palmer combine avec Malo Gusto en contre-attaque avant de décocher une superbe frappe en pleine lucarne. Les Blues reviennent dans la partie, mais le Bayern conserve un léger avantage à la pause.

Au retour des vestiaires, la différence se fait par l’expérience. À l’heure de jeu, Kane signe un doublé d’une frappe imparable. Chelsea pousse, mais sans réussir à percer la muraille bavaroise.

Les Blues ont cru réduire le score en fin de rencontre, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Le Bayern s’impose 3-1 et confirme sa forme étincelante.

