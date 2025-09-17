Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

Nicolo Tresoldi s'apprête à vivre sa première Ligue des champions avec le Club de Bruges contre Monaco. Le jeune Allemand espère transformer cette soirée en déclic personnel.

L’attaquant du Club de Bruges, Nicolo Tresoldi, s’est exprimé en conférence de presse avant la rencontre de jeudi soir contre l’AS Monaco en Ligue des champions. Pour le jeune allemand, ce sera son tout premier match dans cette grande compétition.

Recruté cet été pour 6 millions d’euros, Tresoldi n’a inscrit qu’un seul but en 11 matchs avec Bruges. L’attaquant peine à trouver ses repères en Jupiler Pro League et à assimiler le style prôné par son entraîneur, Nicky Hayen.



Le moment de confirmer ?

Tresoldi avoue ressentir une certaine nervosité, mais aussi beaucoup d’enthousiasme. "Je suis un peu nerveux, mais c’est une tension saine. Je ne ressens aucune pression. Nous affronterons demain l’une des meilleures équipes de France."

L’attaquant de 21 ans découvre un environnement bien plus exigeant qu'à Hanovre. "Le niveau est plus élevé ici qu’en 2. Bundesliga, même à l’entraînement. Je sens que je progresse dans plusieurs domaines, sur et en dehors du terrain. Je travaille dur à la salle de musculation."

Ses premiers mois à Bruges n’ont pas été simples. "Mes débuts à Bruges n’ont pas été faciles. Je suis arrivé tard à cause de l’Euro U21 et je n’ai pas eu de vraie préparation. Maintenant, les choses vont mieux."