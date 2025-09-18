De bon augure pour tantôt : les jeunes Brugeois montrent l'exemple face à un ancien grand espoir du Standard

Le Club de Bruges accueille Monaco en Ligue des Champions dans quelques minutes. Avant cela, les U19 des deux clubs ont croisé le fer en Youth League.

À l'image de l'équipe première, les jeunes de l'AS Monaco ont vécu une préparation très compliquée. Eux aussi étaient censés prendre l'avion finalement cloué à quai suite à un problème d'air conditionné. Eux aussi ont à nouveau été retardés parce que l'avion de déplacement ne pouvait pas accueillir les deux noyaux.

Les visiteurs ont ainsi atterri à Ostende peu avant 13h. La FIFA a été contrainte de retarder le match de Youth League à 15h30. Après moult péripéties, la rencontre a tout de même pu avoir lieu.

Côté brugeois, on note la présence de l'ancien sérésien Sacha Marloye sur le banc. En pointe, le phénomène Jesse Bisiwu était bien aligné. Dans le camp d'en face, Daryl Leunga Leunga, tout juste arrivé du Standard (il était encore sur le banc des Rouches lors des deux premières journées de championnat du haut de ses 17 ans) était aligné en défense.

Le Club solide

Contrairement aux U19 de l'Union Saint-Gilloise, pris de vitesse à Eindhoven, les jeunes Brugeois ont pris un départ optimal dans la compétition. La différence s'est faite sur un penalty obtenu par Bisiwu en début de seconde mi-temps.

Laurens Goemaere ne s'est pas privé d'ouvrir le score, inscrivant ainsi le seul but de la rencontre. Une belle entrée en matière avant de défier les mêmes adversaires que l'équipe première.