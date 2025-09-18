Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer

Déjà quatre jaunes et une rouge cette saison : un attaquant d'Anderlecht va devoir se calmer
Photo: © photonews
Tristan Degreef est sous pression avec ses performances contre l'Union Saint-Gilloise et Genk. Son exclusion contre le Racing et la suspension qui en découlent lui permettent désormais de réfléchir sur l'intensité de ses gestes défensifs.

Tristan Degreef est sans aucun doute un joueur avec du potentiel. Ses dribbles, sa vitesse et son audace sont de réelles armes, mais ce talent est trop souvent accompagné d'imprudence. En 11 matchs, il a déjà récolté quatre cartons jaunes et un carton rouge. Ajoutez à cela cette faute de penalty inutile contre l'Union après seulement deux minutes, cela commence à faire beaucoup.

Tant d'erreurs qui rendent la vie d'Anderlecht plus difficile que nécessaire. L'exemple de l'Union est flagrant : on y voit des jeunes joueurs jouer de façon agressive, mais avec beaucoup moins de naïveté. Degreef ne semble pas encore prêt pour cela. Sa jeunesse à Anderlecht était confortable : pas beaucoup de travail défensif, pas de réelle nécessité d'explorer les limites du jeu.

Thomas Delaney aurait pu beaucoup apprendre à Degreef

Besnik Hasi demande cependant à tous ses joueurs de montrer de l'engagement partout, y compris en défense. C'est là que Degreef est en plein apprentissage. Quand jaillir ? Quand temporiser ? Le métier doit encore rentrer.

Un joueur comme Thomas Delaney, qui jouait toujours à la limite mais s'en sortait toujours, aurait pu parfaitement guider Degreef. Degreef n'a pas encore cette finesse : jouer avec l'arbitre lui est étranger, et il continue de franchir la ligne de manière trop visible.

Son accumulation de cartons n'est pas qu'une simple statistique : cela coûte à Anderlecht des points concrets. Il y a deux semaines, ce penalty contre l'Union a immédiatement scellé le sort du match. La saison dernière, il a écopé de 10 cartons jaunes en 29 matchs. S'il continue ainsi, cela pourrait finir par lui poser un réel problème.

Le processus d'apprentissage est clair : Degreef peut apprendre, mais cela demande du temps, de l'encadrement et une réflexion personnelle pointue. Il doit comprendre que le courage et l'engagement ne signifient pas témérité. Ce n'est qu'alors qu'il pourra pleinement exploiter son potentiel au plus haut niveau. Avec sa roublardise, Besnik Hasi pourrait l'aider en ce sens. Mais sa nervosité au bord du terrain rejaillit parfois en miroir sur ses joueurs.

Anderlecht
Tristan Degreef

