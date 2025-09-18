Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

La rotation entre Simon Mignolet et Nordin Jackers fait débat, mais le Club de Bruges assume son choix. Le président Bart Verhaeghe explique comment cette décision a été prise.

"Ce n’est pas moi qui décide", a lancé Bart Verhaeghe. "Il y a eu un dialogue ouvert entre la direction et le staff. Il n’y a plus d’ego au Club. Le dernier, c’était Ronny Deila, et il a été mis dehors. Nous ne voulons plus travailler avec ce genre de personnes."

Selon Verhaeghe, c'est un choix collectif. "C’est une décision partagée. L’entraîneur des gardiens et le coach sont venus avec cette proposition. Quand ils l’ont présentée, nous avons dit : Si vous pensez que c’est la meilleure solution, alors faites-le."



Nicky Hayen et l’entraîneur des gardiens à l’origine du plan

Le président du Club précise que le conseil d’administration fixe le cadre. "C’est nous qui composons l’effectif. Nous définissons la vision de jeu, évidemment. Quand on dépense 40 ou 50 millions d’euros, je veux que ce "matériel" soit utilisé selon la vision du Club de Bruges. Mais c’est au staff et à l’entraîneur de faire progresser ces joueurs."

Concernant les contrats de ses gardiens, Verhaeghe est clair : "Sur le terrain, il est question de charge, d’âge et de performances. Nordin nous a rapporté beaucoup de points. Simon aussi bien sûr, mais il en a parfois coûté."

Verhaeghe balaie les critiques extérieures. "Je comprends toutes les critiques et je peux les entendre, mais parfois je hausse simplement les épaules. Cette rotation n’est pas une affaire d’État. Et puis, vous n’avez pas toutes les informations."