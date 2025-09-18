Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La rotation entre Simon Mignolet et Nordin Jackers fait débat, mais le Club de Bruges assume son choix. Le président Bart Verhaeghe explique comment cette décision a été prise.

"Ce n’est pas moi qui décide", a lancé Bart Verhaeghe. "Il y a eu un dialogue ouvert entre la direction et le staff. Il n’y a plus d’ego au Club. Le dernier, c’était Ronny Deila, et il a été mis dehors. Nous ne voulons plus travailler avec ce genre de personnes."

Selon Verhaeghe, c'est un choix collectif. "C’est une décision partagée. L’entraîneur des gardiens et le coach sont venus avec cette proposition. Quand ils l’ont présentée, nous avons dit : Si vous pensez que c’est la meilleure solution, alors faites-le."

Lire aussi… Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Nicky Hayen et l’entraîneur des gardiens à l’origine du plan

Le président du Club précise que le conseil d’administration fixe le cadre. "C’est nous qui composons l’effectif. Nous définissons la vision de jeu, évidemment. Quand on dépense 40 ou 50 millions d’euros, je veux que ce "matériel" soit utilisé selon la vision du Club de Bruges. Mais c’est au staff et à l’entraîneur de faire progresser ces joueurs."

Concernant les contrats de ses gardiens, Verhaeghe est clair : "Sur le terrain, il est question de charge, d’âge et de performances. Nordin nous a rapporté beaucoup de points. Simon aussi bien sûr, mais il en a parfois coûté."

Verhaeghe balaie les critiques extérieures. "Je comprends toutes les critiques et je peux les entendre, mais parfois je hausse simplement les épaules. Cette rotation n’est pas une affaire d’État. Et puis, vous n’avez pas toutes les informations."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Monaco en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Monaco
Nordin Jackers
Simon Mignolet

Plus de news

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

10:30
"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

09:30
Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

11:00
Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

21:00
Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

07:00
1
🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

20:20
Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

20:00
Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

19:30
"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

09:00
"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

18:00
Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

07:45
Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

08:30
La clé du succès de Charleroi face à Genk ? "On est en train de créer une famille", affirme Scheidler"

La clé du succès de Charleroi face à Genk ? "On est en train de créer une famille", affirme Scheidler"

08:04
1
Vincent Kompany prend position et envoie un signal fort à Anderlecht

Vincent Kompany prend position et envoie un signal fort à Anderlecht

07:24
"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

16:30
"On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

"On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

06:30
Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

16:00
Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

22:38
1
Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

23:03
La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

18:40
3
Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

21:20
Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

Philippe Clément se livre avant Bruges - Monaco : "Je n'ai pas encore vu de prestation convaincante"

13:00
"C'était ça, la classe de l'institution Anderlecht" : un ancien du club tacle Olivier Renard et sa casquette

"C'était ça, la classe de l'institution Anderlecht" : un ancien du club tacle Olivier Renard et sa casquette

22:00
3
L'Antwerp avait le choix : Senne Lammens aurait pu rejoindre un autre grand club que Manchester United

L'Antwerp avait le choix : Senne Lammens aurait pu rejoindre un autre grand club que Manchester United

21:40
"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

"L'accord avec Mannaert n'est plus d'actualité" : les révélations sur la situation de Simon Mignolet à Bruges

17/09
Patron et Diable Rouge avec Anderlecht : partir "pour partir" n'amènerait rien à Killian Sardella

Patron et Diable Rouge avec Anderlecht : partir "pour partir" n'amènerait rien à Killian Sardella

20:40
Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

Les U19 n'ont pas imité les A : les jeunes de l'Union sévèrement battus en Youth League, les Brugeois favoris

15:00
"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

"Il est unique" : Pep Guardiola prépare ses retrouvailles avec Kevin De Bruyne

19:03
Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues" Interview

Ex-coach du SL16 FC, Sébastien Grandjean vole au secours des jeunes du Standard : "Il se passe des choses dingues"

18:20
Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

17:30
Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

Incroyable : l'Espagne prête à boycotter la Coupe du monde 2026 ?

17:00
2
"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

"Ils ont offert plus que le grand Bayern, c'est pénible" : Vincent Kompany sonne l'alerte et répond à la presse anglaise

15:30
3
Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

Un ex-Diable qui veut le redevenir, un ancien d'Anderlecht et une star : la curiosité de la Ligue des Champions arrive

14:40
Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

Gand n'y arrive jamais, les Diables l'ont fait : Belgique - Macédoine du Nord à guichets fermés... en attendant Sclessin

14:20
Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

Le Standard peut-il le regretter ? L'incroyable début de saison d'Andreas Hountondji en Bundesliga

14:00
5
Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure Interview

Viré du Standard par Wilmots et passé près d'une sélection nationale, Sébastien Grandjean attend son heure

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Inter
Liverpool Liverpool 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18:45 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18:45 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved