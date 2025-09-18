Jérémy Doku éclipse De Bruyne d'un but splendide, la première de Theate : le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Après l'euphorie brugeoise, la Ligue des Champions a continué avec quatre rencontres sur le coup de 21h. Petit tour d'horizon des résultats.

Côté belge, les regards étaient évidemment braqués sur Kevin De Bruyne, de retour à Manchester City après ses dix ans chez les Sky Blues. Mais comme expliqué plus tôt dans la soirée, le match du Diable Rouge a tourné court : Antonio Conte l'a sacrifié après 26 minutes pour compenser l'exclusion de Giovanni Di Lorenzo.

En supériorité numérique, City a fini par faire la différence en deuxième mi-temps grâce à Erling Haaland, servi par Phil Foden. Avant le grand numéro de Jérémy Doku. Déjà virevoltant contre Manchester United, l'ancien Anderlechtois a frappé fort en prenant toute la défense napolitaine de vitesse pour faire le break d'un but magistral dix minutes plus tard. De quoi sécuriser une victoire 2-0 des Mancuniens.



Lire aussi… Tout ça pour ça : Kevin De Bruyne sorti par Antonio Conte...après 26 minutes contre Manchester City

Arthur Theate à la fête

Le football belge a également été témoin de la grande première en Ligue des Champions d'Arthur Theate. Après 18 rencontres d'Europa League, le Liégeois a entendu l'hymne de la C1 retentir pour la première fois avec Francfort, à l'occasion de la réception de Galatasaray. Les Turcs ont rapidement douché l'enthousiasme de l'Eintracht en ouvrant le score après 8 minutes via Leroy Sané, de retour en Allemagne.

Francfort aura duré une demi-heure, le temps de mettre la machine en route et de complètement dépasser le Gala. Avec un but du...Turc Can Uzun et les deux auto-buts des défenseurs centraux stambouliotes ont tout fait basculer en fin de première mi-temps. Les locaux n'ont pas desserré leur étreinte dans le deuxième acte pour s'imposer 5-1.

De son côté, Zeno Debast était en revanche sur le banc. Monté à 20 minutes du terme, il a tout de même pris part à la victoire 4-1 du Sporting Portugal contre les Azéris du Kairat Almaty. Enfin, notons la victoire 1-2 du FC Barcelone à Newcastle. Les Magpies ont bien résisté mais le doublé de Marcus Rashford en dix minutes a fait la différence. La réduction du score d'Anthony Gordon à l'approche du temps additionnel n'a fait que relancer le suspense, en vain.