La clé du succès de Charleroi face à Genk ? "On est en train de créer une famille", affirme Scheidler"

Charleroi a créé la surprise en s'imposant 0-1 à Genk lors de la 5e journée de Pro League. Aurélien Scheidler et Rik De Mil ont salué la cohésion du groupe en pleine reconstruction.

Genk recevait Charleroi ce mercredi soir pour disputer son match en retard de la 5e journée de Pro League. Peu de gens s’attendaient à une surprise à la Cegeka Arena, mais les Carolos ont déjoué les pronostics en s’imposant 0-1.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Aurélien Scheidler. L’attaquant a offert la victoire à ses couleurs et s’est montré satisfait à l’issue du match. "C'est sûr qu'on mérite cette victoire ce soir. On a respecté le plan du coach et cela a très bien fonctionné aujourd'hui."



Lire aussi… "La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

Une "famille"

"Je suis content d'avoir marqué, mais j'essaye de respecter les consignes du coach et de travailler pour le collectif. On est en train de créer une famille et d'avoir une très bonne cohésion entre nous." a conclu le Français de 27 ans.

Son entraîneur, Rik De Mil, partageait le même enthousiasme. "La cohésion dans l'équipe m'a fait très plaisir aujourd'hui. On avait une bonne organisation mais on doit plus vite tuer le match. Et dans ces cas-là, on sait qu'on va souffrir. On a eu un peu de chance, mais nous méritons."

"On est en train de reconstruire une équipe et je suis très content de la cohésion du groupe et de ce qu'on fait pour le moment. C'est très compliqué de jouer contre Genk mais on n'est pas venu avec de la peur. Je suis très content de cette victoire et de notre style de jeu ce soir." termine le coach.