Officiel : brièvement relancé par le Standard, barré à l'Union, Lazare Amani s'est trouvé un nouveau club

Lazare Amani était sur une voie de garage à l'Union Saint-Gilloise. Le voici désormais à la relance dans le championnat grec.

Au début du mois, Lazare Amani a fini par trouver un accord à l'amiable avec l'Union Saint-Gilloise pour mettre fin à son contrat. Il faut dire que l'international ivoirien n'avait plus d'avenir au Parc Duden, il n'était d'ailleurs pas apparu la moindre fois sur la feuille de match cette saison.

Deux semaines après cette séparation en mode mineur, le joueur a retrouvé un club. Il vient de s'engager à Kifisias, récemment promu en première division grecque.

Retrouver du temps de jeu

Charmé par la victoire du nouveau venu contre le Panathinaïkos, Lazare y a signé un contrat jusqu'en fin de saison. N'ayant plus accès aux installations de l'Union ces dernières semaines, il s'entraînait avec les moyens du bord et devra donc retrouver le rythme.

La saison dernière, les Saint-Gillois l'avaient prêté au Standard, avec un but dès sa deuxième apparition à la clé. Mais l'ancienne pièce maîtresse de Karel Geraerts était vite rentré dans le rang à l'occasion de la fin de saison assez morose des Rouches.

Il quitte donc définitivement la Belgique neuf ans après son arrivée à Eupen en provenance de l'Académie d'Aspire. Du Kehrweg au Parc Duden en passant par le Mambourg à Sclessin, sa meilleure saison restera cette cuvée 2022/2023 où son association avec Senne Lynen et Teddy Teuma avait failli porter l'Union vers le titre.