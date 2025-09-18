Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

La question de la rotation des gardiens n'en finit plus de faire parler à Bruges. Pour Philippe Albert, cette gestion du Club est vouée à l'échec.

Comme annoncé, Simon Mignolet sera titulaire ce soir contre Monaco. L'ancien Diable Rouge dispute les rencontres de Coupe d'Europe, tandis que Nordin Jackers défend les buts du Club en championnat. L'erreur du dernier cité à la RAAL a encore un peu plus relancé le débat sur cette tournante.

Une situation plus claire ? Certes, mais loin d'être optimale pour Philippe Albert. Sur le plateau de La Tribune, le consultant a partagé son incompréhension. Même si Jackers représente plus l'avenir des Blauw en Zwart que Mignolet (qui entre dans sa dernière année de contrat), ce choix ne répond à aucune logique sportive.



Une gestion dictée par la direction ? Pas un argument pour Albert : "Moi, si je suis Nicky Hayen, je démissionne. S’il n’a rien à dire pour le gardien, il n’a rien à dire pour les autres postes. Je trouve que c’est interpellant. La direction aurait dû dire à Simon qu’il pouvait s’en aller en fin de mercato. Mignolet doit jouer tous les matches. Je n’arriverai jamais à comprendre ça", commence-t-il sèchement.

Quel message envoyé au reste de l'équipe ?

"Je pars du principe que quand vous avez un gars comme Mignolet et un comme Jackers qui est assez doué, mais très irrégulier, je suis désolé, mais le meilleur doit jouer. Mignolet va donner la confiance aux défenseurs devant lui", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Il en veut pour preuve son expérience de joueur : "J’ai joué pendant trois ans avec Michel Preud’homme à Malines et je peux vous dire que l’on pouvait se permettre une erreur de marquage ou de trajectoire de balle dans le jeu aérien. Car on savait qu’il était derrière. Et une tournante entre gardiens, on sait que ça ne marche jamais".