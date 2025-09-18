Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"

Philippe Albert n'y va pas de main morte : "Si j'étais Nicky Hayen, je démissionnerais"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La question de la rotation des gardiens n'en finit plus de faire parler à Bruges. Pour Philippe Albert, cette gestion du Club est vouée à l'échec.

Comme annoncé, Simon Mignolet sera titulaire ce soir contre Monaco. L'ancien Diable Rouge dispute les rencontres de Coupe d'Europe, tandis que Nordin Jackers défend les buts du Club en championnat. L'erreur du dernier cité à la RAAL a encore un peu plus relancé le débat sur cette tournante.

Une situation plus claire ? Certes, mais loin d'être optimale pour Philippe Albert. Sur le plateau de La Tribune, le consultant a partagé son incompréhension. Même si Jackers représente plus l'avenir des Blauw en Zwart que Mignolet (qui entre dans sa dernière année de contrat), ce choix ne répond à aucune logique sportive.

Lire aussi… Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

Une gestion dictée par la direction ? Pas un argument pour Albert : "Moi, si je suis Nicky Hayen, je démissionne. S’il n’a rien à dire pour le gardien, il n’a rien à dire pour les autres postes. Je trouve que c’est interpellantLa direction aurait dû dire à Simon qu’il pouvait s’en aller en fin de mercato. Mignolet doit jouer tous les matches. Je n’arriverai jamais à comprendre ça", commence-t-il sèchement.

Quel message envoyé au reste de l'équipe ?

"Je pars du principe que quand vous avez un gars comme Mignolet et un comme Jackers qui est assez doué, mais très irrégulier, je suis désolé, mais le meilleur doit jouer. Mignolet va donner la confiance aux défenseurs devant lui", poursuit l'ancien Diable Rouge.

Il en veut pour preuve son expérience de joueur : "J’ai joué pendant trois ans avec Michel Preud’homme à Malines et je peux vous dire que l’on pouvait se permettre une erreur de marquage ou de trajectoire de balle dans le jeu aérien. Car on savait qu’il était derrière. Et une tournante entre gardiens, on sait que ça ne marche jamais".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Monaco en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Monaco
Nicky Hayen
Philippe Albert

Plus de news

Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

Les joueurs en slip sur la piste ? Ce n'était que le début ! Le cauchemar continue pour Monaco sur la route de Bruges

14:00
2
"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

"Pas besoin de se comporter comme un perdant" : le sérieux tacle du Club de Bruges à Georges-Louis Bouchez

17:00
Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

Où en est le nouveau stade du Club de Bruges ? Bart Verhaeghe règle ses comptes avec les détracteurs

12:40
Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

Bruges contre Monaco pour lancer sa saison de Ligue des Champions (direct commenté)

11:40
Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

Que pense la presse française du duel entre le Club de Bruges et Monaco ?

10:30
Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

Jackers ou Mignolet ? Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, révèle qui a pris la décision

10:00
"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

"Je n'ai jamais vécu ça" : l'entraîneur de Monaco raconte le chaos avant le départ pour Bruges

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Kyei - De Sart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/09: Kyei - De Sart

16:00
Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

Le Standard proche d'une solution pour Grejohn Kyei ? Le point sur un dossier complexe

16:00
Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

Parti pour rester ? Changement de programme pour Mario Stroeykens, Yari Verschaeren traité différemment

15:30
Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

Passé pro à 25 ans, il a quitté la Pro League pour partager le vestiaire avec Thomas Müller : "Un privilège"

15:00
Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

Joël Ordoñez titulaire contre Monaco ? Nicky Hayen revient sur le feuilleton et clarifie ses choix

19:30
🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

🎥 "Je sais que beaucoup d'entre vous sont fatigués" : le discours poignant de Rik De Mil, meneur d'hommes du Mambourg

14:30
1
De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

De joueur instable à pièce maîtresse : l'incroyable transformation d'Anouar Ait El Hadj à l'Union Saint-Gilloise

13:30
Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

Du changement à la première place, quelles répercussions pour les Diables ? Le nouveau classement FIFA est sorti

13:00
🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

🎥 Diego Simeone perd ses nerfs face aux fans de Liverpool et se fait expulser

12:00
Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

Et si l'UEFA refusait le Jan Breydel ? Le Club de Bruges pourrait choisir une destination surprenante

07:00
3
Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

Un joueur d'expérience arrive au RFC Liège pour relancer sa carrière

12:20
Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

Avec ou sans Joaquin Seys ? Nicky Hayen a fait son choix

21:00
Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

Un ancien Mauve fait sensation et décroche le titre d'homme du match en Ligue des champions

11:00
🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

🎥 Panique à Monaco : l'équipe arrivera à Bruges seulement quelques heures avant le match

20:20
Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

Anderlecht secoué : les scouts dénoncent ce qui se passait sous Vandenhaute

11:20
Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

Le match pour se lancer ? "Je ne ressens aucune pression", assure Nicolo Tresoldi avant Monaco

20:00
"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

"La tactique n'a pas été respectée" : Thorsten Fink furieux après la défaite de Genk

09:00
1
"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

"Aucune excuse pour ne pas remporter le titre" : le CEO du Club de Bruges est catégorique avant la Ligue des Champions

18:00
Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

Début de rêve pour le PSG, soirée à oublier pour Charles De Ketelaere

07:45
Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

Une figure respectée du vestiaire de Manchester United sous le charme de Senne Lammens

08:30
La clé du succès de Charleroi face à Genk ? "On est en train de créer une famille", affirme Scheidler"

La clé du succès de Charleroi face à Genk ? "On est en train de créer une famille", affirme Scheidler"

08:04
2
Vincent Kompany prend position et envoie un signal fort à Anderlecht

Vincent Kompany prend position et envoie un signal fort à Anderlecht

07:24
"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

"Du nouveau va arriver prochainement" : quel avenir pour Philippe Clément, sans club depuis fin février ?

17/09
"On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

"On savait qu'il pouvait tout faire" : la déclaration pleine de fierté de Pocognoli après l'exploit européen de l'Union

06:30
Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

Le Club de Bruges avec Vermant et Seys contre Monaco ? L'un est fixé, l'autre attend le verdict

17/09
Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

Charleroi surprend Genk et signe une troisième victoire d'affilée en championnat

22:38
1
Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

Le Bayern Munich de Vincent Kompany fait qu'une bouchée de Chelsea et reste invaincu

23:03
La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

La Pro League en voie de "Glasgowisation" ? L'Union et Bruges sont dans une autre dimension

18:40
5
Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

Pas la meilleure façon de taper dans l'œil de Rudi Garcia : la soirée compliquée d'un Belge en Ligue des champions

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 Pafos FC Pafos FC
Slavia Prague Slavia Prague 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 0-2 Inter Inter
Liverpool Liverpool 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-0 Atalanta Atalanta
FC Bruges FC Bruges 18:45 Monaco Monaco
FC Copenhague FC Copenhague 18:45 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle Utd Newcastle Utd 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 21:00 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved