🎥 "Il nous manque beaucoup" : Bernardo Silva très heureux d'avoir pu retrouver Kevin De Bruyne

Ce jeudi était un jour particulier pour Kevin De Bruyne puisqu'il faisait son retour à l'Etihad Stadium sous le maillot du Napoli. Son ancien coéquipier Bernardo Silva a pris la parole après la rencontre à propos du Diable Rouge.

Manchester City s'est finalement imposé sur le score de 2-0. Erling Haaland a ouvert le score à la 56e tandis que Jérémy Doku a doublé la mise à la 65e.

Kevin De Bruyne était dans le onze de base des Napolitains pour affronter son ancienne équipe. La légende des Sky Blues a cependant dû laisser sa place après seulement 26 minutes de jeu. Antonio Conte a fait le choix fort de le remplacer suite à l’expulsion de Giovanni Di Lorenzo.

Il nous manque beaucoup

Bernardo Silva était très heureux de revoir son ex-coéquipier, comme il l'explique à Sky Sport en zone mixte : "Nous venons de passer un peu de temps avec lui. Il est venu dans notre vestiaire, c’est un très bon ami."

"Il nous manque beaucoup. Et c’est bien, c’est bien de le voir. Il a eu un superbe accueil ce soir, vraiment superbe. Il le mérite. Et comme je l’ai dit, c’est vraiment agréable de le revoir", conclut-il au sujet du milieu de terrain.

Pour KDB, la prochaine rencontre ne sera pas pour ce week-end. Il faudra attendre le lundi 22 septembre pour voir l'équipe italienne en Serie A face à Pise. De son côté, Manchester City se déplacera à Arsenal ce dimanche dans un match qui promet déjà en Premier League.

