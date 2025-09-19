Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a fait son retour sur la pelouse de l'Etihad Stadium ce jeudi. Un grand moment pour le Diable Rouge qui a passé près de 10 ans dans le club anglais ! Sorti à la 26e minute de jeu, il n'a cependant pas joué beaucoup... Antonio Conte s'est expliqué sur son choix de le faire sortir.

Il est sorti suite un carton rouge reçu par Giovanni Di Lorenzo à la 21e minute de jeu. Un manque de chance pour le joueur belge comme l'explique son entraîneur : "Parfois, le destin vous joue des tours. L’an dernier, nous n’avons pas reçu un seul carton rouge, et maintenant, pour le retour de Kevin à Manchester, cela arrive après 20 minutes."

"C’était le seul choix que je pouvais faire," pointe-t-il au micro de Sky Sports. À noter que le Diable Rouge a été remplacé par l'arrière gauche uruguayen Mathías Olivera.



Je suis désolé de lui avoir enlevé la satisfaction de jouer l’intégralité du match

"Je regrette de devoir me passer de sa contribution et je suis désolé de lui avoir enlevé la satisfaction de jouer l’intégralité du match dans son ancien stade contre son ancien club," conclut le coach à propos de son joueur star.

Manchester City s'est finalement imposé 2-0 face aux Napolitains qui n'ont rien réussi à faire après cette expulsion. Seule une frappe cadrée est à mettre à l'actif du club italien. Jérémy Doku et Erling Haaland ont été les deux buteurs de la rencontre. Le Norvégien a d'abord fait sauter le verrou à la 56e avant que l'ailier belge ne double la mise neuf minutes plus tard.

La prochaine rencontre de Naples en Serie A sera le lundi 22 septembre face à Pise. Actuellement sur une superbe série avec un neuf sur neuf en championnat, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers espèrent bien la poursuivre.